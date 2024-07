Les voitures de la rédaction - Pierre-Olivier Marie et sa Tesla Model Y

Il l'a commandé dès son arrivée en France, en 2021. "Depuis, je ne regarde plus les prix qu'elle affiche". Et si le yoyo des tarifs pratiqués par Elon Musk sur ses voitures met Pierre-Olivier Marie en rage, c'est bien la seule chose que le rédacteur en chef adjoint de Caradisiac chargé de l'actualité reproche à sa Tesla Model Y grande autonomie.

Pour le reste, tout le satisfait dans son électrique. Le prix des recharges ? "A moins de 10 euros le plein à la maison, on n'y prête même plus attention". Les longs trajets ? Pas plus. Sur ses destinations favorites, il y a toujours un Supercharger disponible. "Et pour les trajets quotidiens, l'opération se déroule la nuit, à la maison, sur ma borne de 7 kW".

Des surprises nocturnes

La nuit qui lui réserve aussi quelques bonnes surprises, comme les mises à jour régulières, que l'auto fait ensuite elle-même, en ligne. "On se réveille le matin, et on découvre qu'on nous propose la surveillance des angles morts sur sa voiture. En fait, elle ne cesse de s'améliorer au fil du temps." Une auto avec des surprises, mais aussi de la sérénité. "J'ai fait une seule révision qui m'a coûté 233 euros exactement." Et la Model Y affiche déjà 57 000 km.

Mais après trois ans à son volant ne serait-il pas raisonnable de changer d'auto ? "Pour quel modèle ?" se demande Pierre-Olivier qui, de temps à autre, dans le cadre de son métier, teste d'autres autos."Et franchement, pour le moment, je n'ai pas encore trouvé d'équivalent".

Même pas le nouveau Renault Scenic e-tech pourtant couronné du prix de voiture de l'année ? "Même pas. Je l'ai essayé il n'y a pas très longtemps, et c'est pourtant une bonne auto". Mais les qualités de conduite, d'autonomie "et d'habitabilité aussi, avec le coffre à l'avant" de sa Tesla sont indépassables pour lui, pour le moment du moins.

Un fan boy ?

Un idolâtre deTesla se cacherait-il sous les traits de POM, comme on le désigne à la rédaction ? Pas certain, même s'il est le seul à pouvoir s'enorgueillir d'avoir interviewé Elon Musk (en 2011, une eternité!). Peut-être est-il tout simplement plus adepte du dieu pragmatisme que du fantasque milliardaire.