Macron "aime la bagnole" et donne des nouvelles de l'électrique à 100€ par mois

Le Président de la République Emmanuel Macron était l’invité du journal télévisé de TF1 et France 2 hier soir, un rendez-vous où il en a profité pour aborder le sujet de l’automobile. « Ce qui est très important pour nous, Français, c’est qu’on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi je l’adore », a-t-il lâché à cette occasion, avec une terminologie évoquant visiblement l’époque de Georges Pompidou.

Emmanuel Macron a également parlé du tant attendu système de location aidé pour les voitures électriques à moins de 100€ par mois, retardé à de multiples reprises depuis l’année dernière. « On va finaliser ce leasing que j’avais promis d’ici la fin de l’année. On va mettre en place un système permettant aux ménages de rouler dans des véhicules électriques produits en Europe pour 100€ par mois », détaille-t-il.

Pas de voitures électriques chinoises

Le président écarte donc d’office la possibilité d’inclure des voitures électriques chinoises, ce qui imposera donc d’utiliser des véhicules fabriqués en Europe et plus coûteux que les Dacia Spring et autres Leapmotor T03. Pour l’instant, on ignore toujours quelles seront les conditions pour avoir droit à ce système de location aidée. Il y aura probablement un plafond de revenus à ne pas dépasser.