Le marché du véhicule d’occasion (VO) électrique respire enfin. Boostées par la flambée des carburants, les ventes de voitures électriques de seconde main ont bondi de 48 % en mars et 65 % en avril selon Dataneo. Chez Aramisauto, la part de l’électrique est passée de 5 à 14 % en deux mois, relaye ce matin nos confrères des Echos. Poussés par les objectifs CO2 de l'UE et les bonus de l'État, les constructeurs ont multiplié les ventes de modèles neufs en Location Longue Durée (LLD). Problème : ces voitures reviennent aujourd'hui en concessions par vagues successives.

Or, le marché de la seconde main peine à suivre le rythme, principalement à cause de prix trop élevés, des valeurs résiduelles artificiellement gonflées pour faire baisser les mensualités du neuf, explique notre confrère des Echos. L'absence d'aides : contrairement au neuf, le VO électrique ne bénéficie d'aucun soutien public massif.

Malgré un léger mieux, le délai moyen pour vendre un VO électrique reste de 151 jours en 2025. Le secteur redoute un simple feu de paille lié à l’actualité géopolitique. Les distributeurs craignent déjà l’arrivée l'an prochain des 50 000 véhicules issus du premier « leasing social ». Si l'occasion s'asphyxie, c'est tout le marché du neuf qui risque de se gripper par effet domino. Pour éviter le mur, le syndicat Mobilians réclame d'urgence l’élargissement du leasing social aux véhicules d'occasion. Reste à savoir si Bercy finira par ouvrir les vannes.