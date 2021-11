Mercedes Classe C, E, GLC et GLE au rappel pour un risque de fuite d'huile

Un risque de fuite d’huile vient d’être identifié sur les Mercedes Classe C type 205, GLC type 253, Classe E type 213 et GLE type 167, c’est-à-dire, hormis dans le cas des carrosseries berline et break de la première citée, les générations actuellement en cours de commercialisation. Le défaut à l'origine de ce rappel concerne, à l’origine, le bras du tendeur de courroie de la pompe à eau. Celui-ci pourrait présenter un jeu trop important et faire que la courroie vienne à frotter contre le tendeur lui-même. Pourrait suivre un dysfonctionnement de la pompe à eau qui finirait par entraîner une surchauffe du moteur. L’imperméabilité du puisard d’huile serait alors compromise et du lubrifiant projeté sur la chaussée, constituant un danger pour les véhicules qui suivent.

Produits entre le 4 septembre 2018 et le 17 mars 2021, les modèles qui sont rappelés portent les types de réception CE e1*2001/116*0431*53 à 62 et e1*2001/116*0457*44 à 52 pour les Classe C, e1*2001/116*0480*37 à 41 pour les GLC, e1*2001/116*0501*36 à 49 et e1*2001/46*1560*10 à 22 pour les Classe E, et e1*2007/46*1885*02 à 12 pour les GLE.

Les propriétaires des exemplaires concernés seront directement contactés par Mercedes France. Le service relations clientèle, joignable au 01 70 48 01 53, est également en mesure de fournir toutes les informations sur ce rappel qui porte le code interne 2092013.