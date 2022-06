Mercedes lance un méga rappel

Ce sont presque un million de SUV porteurs de l’Étoile qui doivent repasser en atelier sans tarder. En effet, Mercedes vient d’annoncer que, suite à la découverte d’un problème de corrosion touchant le servo-frein, 993 407 propriétaires de ML, GL et Classe R recevront très prochainement un courrier du constructeur.

Les véhicules incriminés ont été produits entre 2004 et 2015. Une fourchette inhabituellement longue pour ce genre d’opération et qui traduit l'ampleur du problème. Mais le problème est très sérieux : cette corrosion du servo-frein peut entraîner une coupure de la connexion entre la pédale de frein et le système de freinage. En résumé, si cela venait à se produire, la voiture serait incapable de s’arrêter, avec les conséquences que l’on imagine pour ses occupants ainsi que pour les autres usagers de la route.

À ce jour, le nombre de véhicules concernés dans l’Hexagone, ni même le fait que notre pays serait touché par ce rappel, n’a pas été confirmé. Chez nos voisins d’outre-Rhin, environ 70 000 doivent être contrôlés, voire modifiés, selon la KBA (Kraftfahrt-BundesAmt, l’autorité fédérale des transports motorisés). La majeure partie des autos rappelées circuleraient toutefois en Amérique du Nord, principalement aux États-Unis.