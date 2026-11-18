Nissan fête les 20 ans du Qashqai avec une livrée célébrant les années 2000
Pour célébrer les vingt ans de son célèbre crossover, Nissan a choisi une approche bien plus originale qu’une traditionnelle série spéciale. Au programme, une bonne dose de nostalgie et un hommage particulièrement coloré à une époque où l’iPod était le dernier cri de la technologie.
Vingt ans déjà que le Nissan Qashqai de première génération a débarqué sur le marché européen en bousculant les habitudes des automobilistes. Présenté au Mondial de Paris en 2006, ce pionnier des crossovers compacts a depuis séduit plus de 4,1 millions de clients en Europe. Pour célébrer cet anniversaire, Nissan a décidé de replonger dans les années 2000 avec une création pour le moins excentrique voire insolite.
Réalisé en collaboration avec l’artiste Dale Lendl -alias Heymoonly-, ce Qashqai Y2K arbore une décoration multicolore façon « sticker bomb », mêlant autocollants, couleurs fluo et références à la culture numérique de l’époque. L’habitacle pousse la nostalgie encore plus loin avec des housses en velours, un couvre volant (plutôt années 80), des CD et même un iPod fonctionnel. Il ne manque que le GPS à ventouse branché sur l’allume-cigare.
Nissan accompagne cette réalisation unique d’une collection numérique retraçant l’histoire de son best-seller. Trois générations plus tard, le Qashqai poursuit sa carrière avec une motorisation hybride e-Power. Une belle longévité pour un modèle qui devait initialement remplacer la très conventionnelle berline Almera.
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