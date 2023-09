8 SUV d'occasion à moins de 10 000 € : de bonnes affaires ?

Le CITROËN C4 Cactus

Apparu en juin 2014, le SUV compact de la marque aux chevrons n'aura pas connu un gros succès. Cette première génération mettra un terme à sa carrière quatre ans plus tard au profit d'une version profondément restylée et qui s'apparente davantage à une berline compacte qu'à un crossover urbain tout en conservant néanmoins l'appellation ''Cactus''. Dès lors, les tarifs en occasion de l'opus 1 s'en ressentent et de bons plans sont possibles. Toutefois, sous la barre des 10 000 €, le choix en essence se limite aux 1.2 Pure Tech 82 ch et 110 ch. En diesel vous n'aurez droit qu'au 1.6 Blue HDI 100 ch.

Ainsi, un particulier propose un 1.2 PureTech 82 ch Shine janvier 2015 avec 97 200 km pour 8 500 €. Chez un professionnel nous avons déniché un 1.2 PureTech 110 ch Feel Edition de janvier 2015 avec 88 100 km pour 9 000 €. Côté diesel, vu un 1.6 BlueHDI 100 ch Shine de décembre 2015 avec 89 000 km pour 9 900 €.

Attention, nous mettons les bémols habituels concernant le 1.2 Puretech, un moteur qui a connu quelques graves soucis de fiabilité. Il faut s'assurer que l'exemplaire convoité a été suivi dans le réseau, et qu'il a bénéficié des rappels et mises à niveau.

Le DACIA Duster

Avec ses prix très attractifs en neuf par rapport à la concurrence, le Duster s'est imposé dès son lancement il y a maintenant près de 14 ans. Un succès qui se traduit encore aujourd'hui par des tarifs très soutenus en occasion. Pour 10 000 € ou moins, c'est donc la première génération qui domine l'offre. Mais bonne nouvelle, vous pouvez accéder aux versions restylées (automne 2013) bénéficiant d'une présentation plus soignée et de modifications tant à l'extérieur (calandre, feux, barres de toit...) qu'à l'intérieur (finition moins rustique et nouveaux aménagements...). Côté moteur, ce sont les versions diesels 1.5 dCi 110 ch qui s'imposent à près de 70 %. En essence, sont présents les 1.6 105 ch et les 1.2 TCe 125 ch.

Nos recherches nous ont permis de trouver en diesel un 1.5 dCi 110 ch Ambiance de novembre 2014 avec 97 100 km pour 9 400 €. Une première main garantie 6 mois. En essence, un particulier cède un 1.2 TCe 125 ch Prestige de mars 2016 ayant 97 000 km au compteur pour 7 500 €.

Comme pour le C4 Cactus, signalons des aléas de fiabilité sur le 1.2 TCe (consommation d'huile, risque de casse moteur). Normalement les choses sont peu à peu rentrées dans l'ordre. Mais il faut rester vigilant.

Le FORD Ecosport

Connu au Brésil depuis dix ans, l'Ecosport fait son entrée dans l'hexagone au printemps 2014. S'inscrivant dans la catégorie des SUV urbains, il devient le rival direct des Peugeot 2008, Renault Captur et Nissan Juke. Il est animé par des blocs essence et diesels mais l'offre en occasion est dominée par les versions au sans-plomb. Au menu, des 1.0 Ecoboost 125 ch. En diesel, sont présents les 1.5 Tdci 90 ch et 95 ch.

À l'automne 2015, l'Ecosport bénéficie d'un restylage et perd sa roue de secours extérieure qui n'était pas du goût de tout le monde... Face à la concurrence, ce SUV n'aura malheureusement pas connu un grand succès. Mais pour les amateurs, quelques bons plans sont possibles tant en essence qu'en diesel.

Ainsi, un particulier propose un 1.0 Ecoboost 125 ch Titanium d'avril 2015 avec 98 900 km au compteur pour 8 900 €. Pour les adeptes du gazole, vu un 1.5 Tdci 95 ch Titanium de juillet 2016 avec 105 000 km au compteur pour 9 500 €.

Le NISSAN Qashqai

Lancée en 2007, la première génération est très présente en seconde main et près de 70 % de l'offre est proposée en diesel surtout avec le 1.5 dCi 110 ch. Plus rares, les 1.5 dCi 105 ch et 1.6 dCi 130 ch. En essence, c'est le 1.6 117 ch qui domine, le 2.0 150 ch s'affichant encore au-dessus des 10 000 €. Trois ans après sa commercialisation, le Qashqai bénéficie d'un restylage avec une face avant redessinée (calandre, bouclier et optiques, voir photo ci-dessus) et de nouveaux aménagements à bord.

Bonne nouvelle, cette phase 2 est accessible également avec un budget inférieur à 10 000 €. En revanche, oubliez les versions Qashqai+2 plus longues et disposant de 7 places ainsi que les quatre roues motrices, plus rares et plus coûteuses.

À travers les annonces nous avons trouvé un 1.5 dCi 110 ch Connect Edition de novembre 2011 avec 113 800 km au compteur pour 7 500 €. Pour un 1.6 dCi 130 ch la note flirte avec les 10 000 €. Vu une finition 360°d'octobre 2013 ayant 118 000 km à 9 800 €. Pour une version également restylée, fonctionnant au sans-plomb et pas trop kilométrée, on frôle les 10 000 €. Vu un 1.6 117 ch Connect Edition d'avril 2013 avec 109 000 km au compteur à 9 900 €.



Au sein de la gamme Opel et aux côtés de l'Opel Antara qui s'inscrit dans le segment des SUV compacts, s'affiche depuis début 2013 le Mokka. Plus petit, il vient concurrencer la catégorie des SUV citadins. A l'instar de ses rivaux, il est animé par des blocs essence et diesel et l'offre en seconde main est équitable.

Au menu, en diesel principalement le 1.7 Cdti 130 ch et en essence le 1.4 Turbo 140 ch. Pour ce qui est des tarifs et quel que soit le type de carburant, comptez moins de 10 000 € pour des autos ayant un kilométrage inférieur à 120 000 km. Nous avons déniché chez un particulier un 1.4 Turbo Cosmo essence de mai 2014 avec seulement 80 000 km parcourus pour 9 900 €. Pour un Mokka diesel, la mise est sensiblement la même. Vu un 1.7 Cdti 130 ch Cosmo d'avril 2016 et 114 000 km au compteur pour 9 900 €.



Le PEUGEOT 2008



Rival direct du Renault Captur, le SUV urbain de la marque au Lion, né en 2013, est très présent en occasion. Et ce sont surtout les modèles essence qui s'imposent dans l'offre avec trois fois plus d'annonces. Sous le capot, les 1.2 PureTech 82 ch et 110 ch. En revanche, les blocs 1.2 130 ch sont quasi inexistants sous la barre des 10 000 €.

En diesel, vous avez le choix entre les 1.6 BlueHDI 100 ch et e-HDI 92 ch et 115 ch. Au cours de ses six années de carrière, le 2008 bénéficiera au printemps 2016 d'un profond restylage de la face avant prenant ainsi l'air de son grand frère le 3008. Compte tenu de son âge, cette phase 2 est désormais accessible en dessous des 10 000 € et de ce fait pas forcément plus chère que l'ancienne version.

Nous avons repéré un 1.2 PureTech 82 ch Allure d'avril 2014 avec 101 000 km au compteur vendu 7 900 €. Pour un 2008 restylé, le budget passe à 8 900 €. Vu un 1.2 PureTech 82 ch Allure de juin 2016 et 76 500 km au compteur. Enfin, pour une 110 ch, on se rapproche des 10 000 €. Vu un 1.2 PureTech 110 ch Allure de juin 2016 et 112 000 km à 9 500 €. En diesel, vu un 1.6 BlueHDI 100 ch Active de septembre 2017 avec 101 000 km pour 9 500 €.

Comme pour le C4 Cactus, précisons la nécessité d'être attentif au suivi de l'auto, car les Puretech ont des soucis de distribution, et une partie a été rappelée pour mise à jour. Il faut s'assurer du bon suivi du modèle convoité.

Le PEUGEOT 3008



Lancé deux ans après le Nissan Qashqai, le 3008 - premier crossover commercialisé chez Peugeot - est venu jouer les trublions dans le segment des SUV compacts. Construit sur la base de la plateforme de l'ancienne 308, il est légèrement plus long que son rival japonais. Confortable et spacieux, il peut accueillir aisément cinq passagers et leurs bagages.

Côté mécanique, il est animé par des blocs essence et diesel. Mais en occasion, ce sont ces derniers qui dominent l'offre avec les 1.6 HDI de 110 ch, 112 ch et 115 ch. En essence, le 1.6 VTi 120 ch est le plus présent. En retrait, le puissant 2.0 THP de 156 ch. Fin 2013, sort la version restylée reconnaissable à sa nouvelle face avant avec une calandre à barrettes horizontales et de nouveaux optiques. À l’instar du Peugeot 2008, cette phase 2 est également accessible sous la barre des 10 000 €.

Nous avons déniché chez un particulier un 1.6 HDI 115 ch Allure d'avril 2014 avec 113 000 km pour 9 000 €. Côté essence, un professionnel propose un 1.6 VTi 120 ch Allure de juillet 2014 et 115 000 km au compteur pour 8 900 €.



Le RENAULT Captur



Aux côtés de son concurrent direct, le Peugeot 2008, le Captur est le SUV citadin le plus présent en occasion. Et pas de quoi se chamailler, il y a autant d'essence que de diesel. Au choix, les 1.5 dCi de 90 ch et 110 ch et en essence un trois cylindres 0.9 TCe de 90 ch ainsi qu'un 1.2 TCe de 120 ch. Mais ce dernier se montre très gourmand en huile moteur. Il est donc à éviter sauf si la marque a procédé à une réfection, facture à l'appui. En avril 2017, le Captur s'offre une nouvelle face avant (bouclier et calandre). De même, à bord, la qualité des matériaux progresse. Malheureusement, sous la barre des 10 000 € l'offre est très limitée pour l'instant.

Mais nos recherches nous ont permis de repérer un 0.9 TCe Intens de mai 2017 avec 65 000 km au compteur, vendu 8 400 €. En revanche si vous comptiez vous tourner vers un Captur diesel, ce sera la version non restylée. La phase 2 étant encore trop chère. Vu un 1.5 dCi 90 ch Intens de novembre 2016 ayant 103 000 km au compteur pour 8 900 €.