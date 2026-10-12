Nouveau Hyundai Bayon : radicalement changé pour menacer le Renault Captur et Peugeot 2008 ?
Lancé il y a maintenant cinq ans, le Hyundai Bayon de première génération va prochainement passer la main à une seconde génération au style beaucoup plus affirmé.
Vous ne le savez peut-être pas mais le Hyundai Bayon est un hommage à Bayonne, la ville du Sud-Ouest. Malheureusement, cette connotation n’a pas été synonyme de succès dans l’Hexagone car le SUV urbain de Hyundai apparu en 2021 n’a jamais réussi à s’imposer face aux modèles incontournables de la catégorie que peuvent être un Renault Captur ou un Peugeot 2008. Il faut dire à sa décharge que son style était relativement banal. Aujourd’hui, c’est l’heure de la seconde génération.
Et ce nouvel opus marque une vraie rupture par rapport à l’actuel. Le style s’affirme nettement et le Bayon gagne clairement en personnalité avec des formes plus géométriques avec des lignes de caisse très appuyées, que ce soit au niveau du capot, du profil et en particulier des ailes, comme sur d’autres modèles de la marque.
La nouvelle signature lumineuse est l’une des particularités de ce nouveau Bayon, cela lui apporte une touche certaine de dynamisme.
La signature lumineuse, désormais constituée de deux barrettes en forme de L a été profondément modifiée et surplombe les autres projecteurs. Même tendance à l’arrière, ce qui donne l’impression d’un épaulement de caisse très marqué.
Voici quelques détails spécifiques à la finition N Line.
Il faut toutefois préciser que le Bayon présenté ici est en finition N Line, la plus sportive, ce qui renforce son dynamisme en raison de la présence de pièces exclusives comme les boucliers avant et arrière, les jantes ou la double sortie d’échappement.
Une présentation modernisée
Il y a également beaucoup de changements à l’intérieur de ce Bayon avec une planche de bord qui peut accueillir sur les finitions hautes une double dalle numérique de 12 pouces légèrement orientée vers le conducteur. Le système multimédia, bien connu chez Hyundai, est fluide à l’usage mais souffre de nombreux menus. Attention, l’instrumentation sera plus petite sur les finitions d’entrée de gamme ou intermédiaire. Ce dispositif surplombe une console centrale qui concentre toutes les commandes de la climatisation, de quoi garantir une bonne ergonomie. La qualité des matériaux est dans la moyenne de la catégorie avec des plastiques durs sur le haut et le bas de la planche de bord et plus qualitatifs sur la partie intermédiaire.
L’équipement s’enrichit avec la clé digitale, le chargeur par induction, la compatibilité AppleCarPlay et AndroïdAuto sans fil, les sièges avant chauffants et rafraîchissants, la caméra 360°, le régulateur de vitesse adaptatif ou la climatisation automatique bizone.
Enfin, une motorisation hybride
Le Bayon profite de cette seconde génération pour grandir significativement puisque la longueur atteint désormais 4,25 m pour un empattement de 2,60 m. Accroissement de la largeur aussi à 1,81 m. Tout cela contribue à renforcer la personnalité de ce nouveau Bayon, mais aussi à améliorer les aspects pratiques.
Ainsi, l’habitabilité reste plutôt bonne tandis que le coffre revendique une contenance variant de 397 litres pour l’hybride à 440 litres pour l’essence contre 414 litres pour la génération actuelle. Car oui, pour la première fois, le Bayon va disposer d’une motorisation hybride de 138 ch. Elle accompagnera un moteur full thermique de 115 ch. Il faudra toutefois patienter pour les découvrir sur les routes car la version essence arrivera en avril et il faudra patienter fin 2027 pour découvrir la déclinaison hybride.
Ce Bayon va donc profiter de ce Mondial de Paris pour faire sa première sortie publique. Il y aura d’ailleurs beaucoup de nouveautés à voir sur le stand Hyundai cette année puisque le constructeur coréen dévoilera également la Ioniq 3 et le nouveau Tucson, son best-seller depuis de nombreuses années.
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