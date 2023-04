Nouveau rappel chez Tesla : plus de 320 000 véhicules concernés

Tesla et les rappels, c’est une sorte de feuilleton à l’américaine avec plusieurs saisons et une multitude d’épisodes. Le dernier en date concerne uniquement les "petits" modèles du constructeur, les Model 3 et Model Y. Une fois de plus, c’est l’électronique qui est la cause de l’opération portant la référence SB-22-00-016.

Pour le moment cantonné au marché nord-américain, ce rappel touche les Model 3 produites entre le 19 octobre et le 5 novembre 2022 ainsi que les Model Y sortis de chaîne à partir du 24 mai 2020 et jusqu’au 9 novembre 2022. Cela représente, au total 321 628 exemplaires circulant sur le seul territoire des États-Unis.

Sur ces autos, une anomalie du micrologiciel gérant l’allumage des feux de position arrière peut entraîner un allumage par intermittence de ceux-ci. Tesla précise que les clignotants, les feux stop et les feux de recul fonctionnent normalement.

Pour remédier à ce défaut, une mise à jour logicielle aura lieu, dans un premier temps, à distance. Toutefois, le constructeur estime que sur environ 1 % des véhicules concernés, il faudra également procéder au remplacement d’un composant, ce qui impliquera, naturellement, une immobilisation dans un centre après-vente. Ce problème n’a pas été déclaré aux autorités européennes, ce qui laisse penser que, si cette défaillance se présente sur des Tesla circulant sur nos routes, elle sera réglée au cas par cas et à la demande des propriétaires.