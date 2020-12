Pagani Huayra "Tricolore", encore une série spéciale

Pagani n'en finissait déjà plus de proposer des éditions très limitées, voire uniques, de la Zonda. La marque italienne nous refait le coup avec la Huayra, déjà âgée puisque son lancement remonte à 2011. Cette fois, Pagani rend hommage à la patrouille italienne aérienne, la "Pattuglia Acrobatica Nazionale", ou "PAN" (équivalent de notre PAF), plus communément appelées les "Frecce Tricolori".

Pagani a fortemen revu la configuration aérodynamique de son coupé avec un bouclier, un spoiler et des jantes spécifiques. Entre autres. Le V12 Mercedes a été à nouveau poussé dans ses retranchements puisqu'il développe ici 840 ch et 1100 Nm de couple. C'est 13 ch de plus que l'Huayra Imola, qui était encore tout récemment la Pagani la plus puissante produite. En attendant une hypothétique Huayra R de 900 ch...

Cette Huyara ne sera assemblée qu'en très petite série : trois exemplaires seulement, vendus à un tarif unitaire de 5,5 millions d'euros. Ah, il faut aussi préciser que ce tarif ne comprend pas les taxes habituelles, dont la TVA...