Pour votre changement gratuit de pare-brise, vous préférez 500€ en cash, une Playstation ou une Nintendo Switch ? Voilà vraiment la question qu’on peut se poser lorsqu’on observe les publicités ciblées diffusées par certains spécialistes de ce type de réparation, comme l’a repéré Eddy Clio qui s’est subitement retrouvé bombardé par ces contenus sur les réseaux sociaux (voir images en bas d’article).

Le réseau « Clear Glass » propose une Nintendo Switch pour tout remplacement de pare-brise dans ses locaux, tout comme « 123 Pare-brise ». Chez « Pare-brise Eco », on offre carrément 500€ en cash et « Magic Polish » propose exactement la même chose alors que « Flash Glass » se limite à 400€ tout comme « So Brise ». « Premium pare-brise » fait plutôt dans les ordinateurs Apple et « Speed Glass » offre la Playstation Portal.

C’est l’assurance qui paye

Vous vous doutez bien que de tels cadeaux ne sont évidemment pas totalement gratuits pour les clients : même s’ils ne déboursent rien lorsqu’ils se rendent dans l’un de ces centres spécialisés dans ce type de réparation, prise en charge dans le cadre de la couverture « bris de glace » des assurances, de telles pratiques ont naturellement tendance à faire augmenter les primes de ces mêmes assurances.

La finalité, c’est donc bien la hausse des prix pour les clients y compris ceux qui bénéficient de ces consoles de jeu vidéo gratuites. Ces pratiques sont connues depuis plusieurs années et certains professionnels ont alerté les autorités et les médias sur ces sujets dès 2024.

Pour l’instant, c’est légal

Comme le rappelaient récemment les journalistes de France Info, un projet de loi avait été proposé en 2023 pour interdire ce genre de pratique mais il n’a jamais abouti. Pour l’instant, il n’y a légalement rien qui interdit les professionnels de la réparation de pare-brise de proposer ce genre de cadeau pour inciter les gens à venir chez eux, parfois même lorsque les dégâts ne justifient pas une telle opération.