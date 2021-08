Pass sanitaire : quand peut-il être demandé pour les automobilistes ?

Depuis le 9 août, le pass sanitaire est appliqué aux transports, pour les longs trajets. Sont principalement concernés les avions, les TGV et Intercités, ainsi que les cars qui font des liaisons entre les régions (de type Flixbus). Et pour la voiture, qu'en est-il ? On fait le point.

Pour faire le plein, l'entretien…

Le pass n'est pas mis en place pour les commerces. On n'a donc pas à le sortir pour aller dans une station-service, se rendre chez les garagistes, faire un tour en centre-auto.

Pour les aires d'autoroutes

Attention pour vos trajets des vacances. Sur les aires d'autoroutes, le pass sanitaire sera demandé pour accéder à la restauration à consommer sur place, y compris en terrasses. Toutefois, les points de vente à emporter restent en accès libre, sans le pass. Pas de pass non plus pour les sanitaires et la distribution de carburant.

Pour louer une voiture, pour l'auto-partage

Le pass n'est pas demandé lorsque vous effectuez une location de voiture, même pour une longue distance. Si vous pratiquez l'auto-partage, rien n'est obligatoire.

Pour le covoiturage

Le pass n'est pas obligatoire pour le covoiturage. Toutefois, le spécialiste du genre, Blablacar, explique sur son site : "vous pouvez le demander à vos covoitureurs, mais ils ne sont légalement pas obligés de vous transmettre ces informations. Il est donc recommandé d’échanger en amont du trajet afin de se mettre d’accord sur la solution qui convient le mieux à chacune pour voyager en sécurité". Blablacar prépare une fonctionnalité dédiée.