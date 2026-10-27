On le sait bien, certains sites n’hésitent pas à raconter n’importe quoi. Ainsi, celui que nous tairons pour ne pas lui attirer de clics, nous explique que le bon vieux permis rose, en papier et à trois volets, sera interdit au mois de janvier prochain. Mieux, selon le « média » qui se veut précis, les malheureux qui ne seraient pas passés au nouveau format d’ici deux mois allaient écoper d’une amende de 135 euros.

Sept ans pour effectuer une démarche administrative

Bien évidemment, la date d’échéance est totalement fausse. La seule chose avérée c’est le passage du bon vieux papier rose à un document plastifié de la taille d’une carte bancaire qui se trouve être assez peu rose. Mais ce changement ne sera obligatoire que dans 7 ans, au premier janvier 2033. Ce qui laisse pas mal de marge même aux Français les plus administrativo-phobiques.

Un délai laissé aux citoyens qui n’est rien par rapport à celui que l’Europe (car il s’agit bien d’une directive européenne) a laissé aux États membres pour l’appliquer.

Car elle a été votée, et validée, il y a vingt ans déjà, le 20 décembre 2006 puis, dans la foulée publiée au journal officiel dix jours plus tard, en précisant d’emblée que tous les États membres devaient l’appliquer le 19 janvier 2033. Vingt-sept ans pour refaire une pièce d’identité, voilà qui laisse une certaine marge aux plus étourdis.

Mais que risquent ces conducteurs particulièrement procrastineurs qui auront conservé leur permis rose en papier en cette année fatidique de changement de format ? Il pourra bien en coûter 135 euros d’amende, majorée à 750 euros en cas de majoration. C’est cher. En revanche, le remplacement de vieux document par la carte plastifiée est, quant à lui, entièrement gratuit.

Mais au fait, pourquoi changer un document plus que centenaire qui a toujours parfaitement rempli son office ? Officiellement, il est trop fragile, se déchire et devient impossible à lire au bout de quelques années. Mais c’est surtout le moyen de faire entrer le bon vieux permis de conduire dans l’ère numérique.

Attention à l’embouteillage

Grâce à la zone de lecture automatique contenue dans le permis, les forces de l’ordre pourront scanner le titre en moins de 0,5 seconde et en vérifier les infos grâce aux bases de données nationales et européennes.

Il reste donc sept ans pour basculer vers la nouvelle ère, et non pas deux mois comme d’aucuns l’affirment. Mais les pouvoirs publics risquent bien, dans les temps à venir, de faire des rappels périodiques pour que tous les conducteurs se plient au changement.

Car les autorités craignent plus que tout un embouteillage aux guichets des nouveaux permis en 1932. Car avec une vingtaine, voir une trentaine de millions de demandes si personne ne prend ses précautions en avance, le bouchon informatique risque d’être gigantesque.