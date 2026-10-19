Révision, réparation, main-d’œuvre, le passage en atelier est de plus en plus onéreux, quelle que soit la voiture possédée. Pour les constructeurs, voir leurs modèles quitter le réseau après-vente de la marque est un manque à gagner évident. Afin d’assurer une entrée d’argent, le discours qui consiste à répéter que vous perdrez la garantie si vous faites entretenir votre auto ailleurs est encore aujourd’hui relayé. Pourtant, c’est faux.

Depuis plusieurs années, les garages indépendants et centre-autos l’affichent en gros : « Garantie constructeur préservée ». En effet, le règlement communautaire n° 1400/2002-CE, de juillet 2002 a clarifié la situation. Il vise à renforcer le jeu de la libre concurrence sur le marché de l’entretien automobile, en France et en Europe, et autorise le consommateur à choisir librement son réparateur automobile pour l’entretien de sa voiture, y compris pendant la période de garantie contractuelle.

La seule contrainte est que l’entretien soit fait par un professionnel, et qu’il respecte les préconisations du constructeur. Il faut donc que les qualités de lubrifiants, par exemple, soient respectées, et que les pièces utilisées soient d’origine constructeur ou équivalentes.

Une garantie prolongée

Si une panne ou une casse survient pendant la période de garantie, il n’est pas exclu que le concessionnaire essaie de vous mettre en difficulté. Sachez que vous obtiendrez gain de cause devant un tribunal, et qu’il incombe au constructeur de prouver que l’entretien n’a pas été fait selon ses préconisations, ou avec de mauvaises pièces, pour pouvoir ne pas assumer ses responsabilités.

Pour pallier ce phénomène, les constructeurs ont mis en place une nouvelle stratégie. Toyota, Dacia, Honda ou encore Citroën, ils sont nombreux à proposer d’étendre la garantie initiale à condition de faire entretenir votre auto dans le réseau. Voici leur réponse pour contrer « l’infidélité » de leurs clients.