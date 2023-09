Peter Mullin, le plus grand collectionneur de voitures française, est mort

Si l’automobile d’exception à la Française a beaucoup perdu de sa superbe depuis la seconde partie du siècle dernier, elle continue de faire rêver les collectionneurs du monde entier. En la matière, aucune autre personne ne s’y connaissait mieux que Peter Mullin, un Américain connu pour ses collections extraordinaires de voitures françaises.

Après avoir fait fortune dans le monde de l’assurance (il a co-fondé le M Financial Group en 1978), Peter Mullin a pu s’adonner à sa passion des voitures françaises les plus rares et exclusives jusqu’à se constituer des collections incroyables et même de véritables musées. « Je considère que les voitures françaises des années 1920 et 1930 symbolisent le summum de l’art et du design du XXème siècle », avait-il l’habitude de dire d’après les journalistes du Figaro.

Il possède notamment l’une des trois Bugatti Type 57SC Atlantic connues au monde, considérée comme certains (dont l’auteur de ces lignes) comme la plus belle voiture de tous les temps, rachetée par l’Américain en 2010 pour un prix situé alors entre 30 et 40 millions de dollars ce qui constituait un record à l’époque.

Une partie de sa collection à Rétromobile

En 2012, le salon parisien Rétromobile avait accueilli une partie de sa collection pour le plus grand bonheur des visiteurs. Il a remporté un grand nombre de prix dans les plus prestigieux concours d’élégance avec ses autos et a participé à la fondation du musée Petersen à Los Angeles.