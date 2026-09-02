Peut-on dire que le nouveau Polestar 4 SUV est une version break du Polestar 4 Coupé ?

Lancé en 2023 et produit en Corée du sud (pour les exemplaires destinés au marché européen), le Polestar 4 se décrit comme une sorte de berline surélevée avec une silhouette quasiment « tricorps ». Ce modèle mesurant 4,83 mètres de long, placé en dessous du Polestar 3 dans la gamme du constructeur « premium » de Geely, est également connu pour ne pas disposer de vitre arrière (remplacée par une caméra de recul).

Comme annoncé il y a quelques semaines, ce Polestar 4 se décline désormais dans une nouvelle variante de carrosserie qui modifie toute sa silhouette à l’arrière. La version qu’on connaissait s’appelle d’ailleurs désormais « Polestar 4 Coupé » et elle cohabite donc avec ce nouveau Polestar 4 SUV. Comme son nom l’indique, il présente une poupe plus « classique » dans l’univers des crossovers.

Plus de coffre et plus d’autonomie !

Peut-on dire que ce nouveau Polestar 4 SUV s’apparente à une sorte de version break du Polestar 4 Coupé ? Dans l’esprit, cette façon de faire rappelle un peu celle de déclinaisons comme la Porsche Taycan Sport Turismo ou la Mercedes CLA. Sauf qu’ici, la base est déjà un crossover.

Polestar annonce 530 litres de coffre, contre 526 pour la Polestar 4 Coupé. Ce volume monte à 1 680 litres avec les sièges arrière rabattus contre 1 536 litres pour le Polestar 4 Coupé. Le gain de volume n’est donc pas énorme, mais cette nouvelle variante de carrosserie apporte une nouveauté importante : la présence d’une vitre arrière « classique » ! Et les passagers arrière bénéficient aussi d’une garde au toit augmentée de 2,5 cm.

A noter que l’engin offre également une autonomie maximale WLTP de 630 kilomètres dans sa version de base propulsion de 272 chevaux, alors que la Polestar 4 Coupé revendique 620 kilomètres avec le même groupe motopropulseur malgré un aérodynamisme a priori plus favorable aux économies d’énergie. Peut-on l’expliquer par une légère amélioration logicielle ajoutée au passage ?

Quel prix ?

Polestar annonce un prix de base fixé à 56 800€ pour la Polestar 4 SUV en version « Rear Motor » de 272 chevaux et à 64 800€ pour la Dual Motor de 544 chevaux, avec un Pack Performance à 74 500€ (les performances ne changent pas par rapport à la Polestar 4 Coupé). A titre de comparaison, la Polestar 4 Coupé Rear Motor démarre actuellement à 61 800€ avec une remise à 49 900€, ce qui laisse imaginer que Polestar pourrait modifier la grille de tarif de ce modèle après écoulement des stocks.

Précisons au passage que le Polestar 4 SUV conserve son circuit électrique à 400 volts, avec une puissance maximale de charge limitée à 200 kW en courant continu.