L'étrange Polestar 4 va récupérer sa vitre arrière mais elle risque d'oublier le principal

C’est l’une des singularités de la Polestar 4, cette sorte de berline-crossover de 4,84 mètres de long proposée par l’une des nombreuses marques du groupe chinois Geely (qui cherche comme les autres à s’implanter en Europe) : elle ne possède pas de vitre arrière, remplacée par une caméra projetant ses images sur le rétroviseur central.

Et comme vous pouvez le découvrir dans ces images, Polestar va opérer une sorte de retour en arrière sur ce point. Le constructeur va ajouter une nouvelle version de la 4 à son catalogue, prenant la forme d’une sorte de break-crossover. Et contrairement à la première version, il y a bien une vraie vitre arrière en plus des custodes latérales.

Quel positionnement ?

Reste à voir l’utilité de cette nouvelle version, compte tenu de la gamme déjà bien fournie chez Polestar en véhicules de ce format : le 3, un gros SUV électrique équipé de la technologie 800 volts depuis sa dernière mise à jour, mesure 4,9 mètres ce qui reste proche de la 4.

Et justement, la Polestar 4 (désormais nommée « Polestar 4 Coupé ») ne possède pas de technologie 800 volts. Sachant que c’est le cas de la Zeekr 7GT (cet autre break crossover du groupe Geely, c’est un point faible de la voiture.

Elle sera probablement commercialisée chez nous

Polestar ne montre pour l’instant que des images de la voiture camouflée ou en vue de détail. Cette nouvelle déclinaison de la Polestar 4 sera officiellement dévoilée dans un avenir proche et elle devrait être commercialisée chez nous comme la Polestar 4 Coupé. Rappelons que, comme tous les autres modèles de la gamme, la Polestar 4 est fabriquée en Chine.