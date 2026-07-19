La marque suédoise Polestar, qui est désormais commercialisée en France prépare une variante SUV de sa Polestar 4.

Après des problèmes de logo qui lui ont valu des ennuis avec Citroën mais qui se sont terminés par un accord à l’amiable en 2022, le constructeur suédois Polestar distribue ses modèles en France depuis l’été 2025. Dans sa gamme on trouve les berlines Polestar 2 et 5, le SUV Polestar 3 et la Polestar 4 coupé. Cette dernière est commercialisée avec un électromoteur de 272 ch ou avec deux électromoteurs d’une puissance cumulée de 544 ch.

C’est la Polestar 4 coupé qui nous intéresse aujourd’hui puisqu’elle va être déclinée dans une version SUV plus familiale qui se nommera Polestar 4 SUV et qui sera dévoilée le 2 septembre prochain. Ce modèle reprendra les deux motorisations électriques du SUV coupé et ajoutera, plus tard, une version « Performance » à deux moteurs (680 ch).

Une version « Performance » en préparation

Sur le circuit du Nürburgring, le nouveau Polestar 4 SUV comme le nomme la marque suédoise poursuit des essais à haute vitesse. Il est reconnaissable à ses jantes hautes performances caractéristiques et se voit doté d’étriers de frein jaunes, il s’agit d’une version « Performance » qui devrait être équipée de deux électromoteurs d’une puissance de 680 ch. Cette version « Performance » n’est pour le moment pas disponible sur la Polestar 4 coupé mais elle devrait apparaître sur ce modèle lorsqu’elle sera commercialisée sur le Polestar 4 SUV (sans doute dans le courant de 2027, quelques mois après le lancement du SUV en septembre 2026). Par rapport à la Polestar 4 coupé dont il reprend la plateforme et les motorisations, le Polestar 4 SUV affiche un profil typique de SUV avec un hayon plus vertical à l’arrière avec une vraie vitre alors que la Polestar n’en possède pas (caméra à la place). La hauteur de toit plus importante devrait lui garantir un volume de coffre en augmentation.

Élargissement de la gamme Polestar prévue

Pour la marque suédoise Polestar qui propose des véhicules électriques haut de gamme, l’heure est à l’élargissement de gamme. Avec ce nouveau Polestar 4 SUV bien entendu mais aussi avec un SUV compact Polestar 7 et un Roadster Polestar 6 qui sont tous deux attendus en 2028. Tandis que la berline Polestar 2 va être renouvelée au début de 2027. Actuellement la marque Polestar (détenue par Li Shufu fondateur du constructeur chinois Geely mais aussi par Geely et Volvo Cars) produit ses autos sur le continent Nord-Américain et en Asie, mais elle veut diversifier sa production, ainsi l’assemblage du futur SUV compact Polestar 7 est prévu en Europe. Le futur Polestar 4 SUV, à l’instar du SUV coupé qui l’a précédé sera produit à Busan, en Corée du Sud. Il disposera de la même plateforme que la Polestar 4 coupé avec une architecture électrique de 400 volts et une batterie de 100 kWh. L’autonomie de ce SUV devrait être proche de celle de la Polestar 4 coupé, soit 620 km avec la version à un moteur de 272 ch et 590 km avec la version à deux moteurs de 544 ch. On attendra la fiche technique détaillée pour connaître l’autonomie de la version « Performance » à deux moteurs de 680 ch.