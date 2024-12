Plus de 15 000 Honda rappelées en France

Si vous êtes le propriétaire d’une Honda produite durant les millésimes 2 016 à 2020, il est fort probable, si ce n’est pas encore fait, que vous receviez très prochainement un courrier provenant de la filiale française de la marque. Celle-ci bat en effet le rappel de 15 690 possesseurs de Jazz, Civic, HR-V, CR-V et NSX.

Sur ces véhicules, un défaut de la pompe à carburant peut conduire au calage du moteur ou à l’impossibilité de démarrer. Les véhicules précités seront donc immobilisés durant une période assez courte (Honda France parle de moins de 2 heures d’intervention, sauf en ce qui concerne la NSX, pour laquelle près de 12 heures sont nécessaires) afin que soit remplacée cette pompe.

Le diable se cache dans les détails

Sur ces véhicules, le rotor de cette pompe a été moulé selon un nouveau processus. Mais la composition de la matière première composant cet élément a varié selon les lots utilisés. Cela crée alors un problème de densité qui conduit, à terme, à une déformation de ce rotor. Déformation qui entraîne le grippage de la pompe à carburant.

Sont ainsi concernées les Jazz des familles GK3 et GK5 (millésimes 2017 à 2020), les Civic types FC1, FK6, FK7 et FK8 (millésimes 2017 à 2020), les HR-V type RU1 (millésimes 2018 à 2020), les CR-V thermiques des millésimes 2 016 à 2020 (types RE5, RW1 et RW2) et hybrides des millésimes 2019 et 2020 (types RT5 et RT6) ainsi que les NSX de type NC1 produites durant les millésimes 2017 à 2020.