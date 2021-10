Pneus hiver : les promos avant la loi montagne

Pneus

Chez Feu Vert

Pour tous les pneus Continental, avec donc les gommes hiver et 4 saisons, c'est - 30 % sur le deuxième. Jusqu'au 23 octobre.

Chez Leclerc

Sur les gammes hiver et 4 saisons de la marque Goodyear, il y a jusqu'à 50 € en ticket E.Leclerc (un bon d'achat crédité sur la carte de fidélité) pour les pneus de 16 pouces et moins, et jusqu'à 120 € pour les pneus de 17 pouces et plus. Jusqu'au 16 octobre.

Chez Midas

C'est - 25 % sur l'achat du 2e pneu Continental AllSeasonContact, un pneu 4 saisons qui a les marquages M+S et 3PMSF, qui rentrent en compte dans la loi montagne. Jusqu'au 30 octobre.

Chez Euromaster

Il y a jusqu'à 100 € remboursés pour l'achat de pneus Continental 4 saisons ou hiver. Il y a aussi jusqu'à 30 € de remise immédiate sur les pneus Falken, marque d'accès. Jusqu'au 17 octobre.

Chez Roady

Il y a jusqu'à 100 € remboursés sur les pneus Bridgestone Weather Control 005 (4 saisons) et Blizzak LM005 (hiver). Les pneus sont garantis 40.000 km. Le contrôle de la géométrie est remboursé. Jusqu'au 23 octobre.

Chez Profil +

Il y a jusqu'à 100 € remboursés sur les pneus Bridgestone Weather Control 005 (4 saisons) et Blizzak LM005 (hiver). Jusqu'au 16 octobre.

Chez Allopneus

Pour l'achat de pneus hiver ou 4 saisons Goodyear, le montage à domicile est offert. Pratique pour ceux qui sont pris par les délais de cette loi montagne. Jusqu'au 12 octobre.

Chez BestDrive

De nombreuses offres. Il y a d'abord la TVA offerte sur les pneus 4 saisons de Michelin, Continental, Uniroyal et Taurus. Il y a 20 € de remise par pneu hiver Continental. Et il y a carrément une offre un pneu acheté = un pneu offert pour les gommes 4 saisons de Coopertires. Jusqu'au 10 octobre.

Chez Citroën

Il y a jusqu'à 120 € offerts en carte Citroën pour les pneus Dunlop et Goodyear. Jusqu'au 10 octobre.

Chaînes et chaussettes