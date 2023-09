Porsche 911 d'occasion : 2.7 RS, Turbo, GT3, quel prix pour ses versions emblématiques ?

Cela fait 60 ans que ça dure, six décennies que la Porsche 911 fait tourner la tête de tous les passionnés d’automobiles, quel que soit leur âge. C’est en 1963 que la première génération apparaît, un modèle qui se veut sportif mais pas inconfortable pour autant. En réalité, elle porte déjà les gènes de la polyvalence, une qualité qui en fera son succès.

Pourtant, ses débuts ne furent pas parfaits à cause d’une tenue de route un peu hasardeuse. Il faut dire que développer une voiture sportive en implantant le moteur en porte-à-faux arrière ne semble pas le plus indiqué. Seulement, Porsche a su faire évoluer sa 911 et à en faire une redoutable sportive sans modifier cette architecture si particulière.

Face à la multitude de versions emblématiques dont la Porsche 911 a bénéficié, en choisir seulement quelques-unes n’est pas un exercice facile. Notre sélection est donc non exhaustive, mais intègre tout de même celles qui ont marqué les esprits.

Elles possèdent chacune leurs spécificités et leurs tarifs demeurent très variés. La cote de la 911, toutes versions confondues, a inexorablement augmenté ses quinze dernières années pour parfois atteindre des sommets. Qui plus est, le kilométrage n’est pas toujours une donnée qui influe sur les cours. Pourtant, une voiture qui a parcouru plus de 150 000 km a logiquement plus de risques de connaître une avarie. Finalement, jusque dans le monde de la seconde main ou de la collection, la 911 possède ses propres règles.

Porsche 911 Targa type 901 (1965 – 1973)

Il ne s’agit pas véritablement d’un coupé, ni d’un cabriolet. Le but est de proposer une version découvrable répondant aux normes de sécurité en vigueur aux États-Unis. La bonne idée de la marque fut de mettre en avant l’arceau, souvent disgracieux, grâce à l’utilisation d’acier inoxydable brossé. La partie centrale est munie d’un panneau rigide amovible, tandis que l’arrière fait appel à une toile souple. Cette dernière sera remplacée par une lunette en verre fixe, de série à partir de 1969. Le nom Targa vient de la célèbre course d’endurance Targa Florio dans laquelle Porsche s’est illustré. Cette déclinaison de 911 a connu différents systèmes, comme un toit coulissant sur la 993, mais elle figure toujours au catalogue du constructeur.

Quel budget pour une Targa (type 901) ?

Cette 911 n’est pas vraiment rare, mais une recherche étendue à l’Europe assurera un choix nettement plus confortable. Il faut tabler sur 100 000 € minimum pour un exemplaire en bon état, la moyenne se situant plutôt aux alentours des 130 000 €. Il est possible de trouver moins cher à condition de prévoir quelques travaux. À noter que la version à lunette souple, plus rare, peut s’échanger à près de 200 000 € !

Porsche 911 Carrera 2.7 RS (1972)

C’est au Salon de l’automobile, Porte de Versailles à Paris, que la Carrera 2.7 RS est présentée. Cette version a été élaborée pour deux raisons. La première fut de présenter une version homologuée pour la compétition en Groupe 4. Cinq cents unités devaient initialement être produites, mais le succès fut tel que plus de 1 500 exemplaires seront vendus. La deuxième raison, moins officielle, fut de proposer aux clients une véritable voiture de sport. Le flat-six développe une puissance de 210 ch et surtout, le comportement de l’auto est assagi. Un spoiler avant et un aileron sur le capot moteur « apaisent » cette 911, notamment à haute de vitesse, à raison puisqu’elle peut atteindre 242 km/h. Cet aileron arrière, également baptisé "queue de canard", deviendra un élément phare de cette version. En plus de son look sportif (jantes Fuchs, inscriptions « Carrera »…), cette 2.7 représente la première 911 bénéficiant d’un fort tempérament. Ces ingrédients en font une version très désirable, et désirée.

Quel budget pour une Carrera 2.7 RS ?

Cette 911 est clairement inaccessible puisqu’il faut compter près d’un demi-million d’euros. En plus de devoir réunir une telle somme, une 2.7 RS est très rare et s’échange régulièrement et surtout auprès de ventes aux enchères. Mais si vous avez les moyens, il existe une version allégée Lightweight pouvant atteindre 750 000 €.

Porsche 911 Turbo Cabriolet type 930 (1974 – 1990)

Elle est la première 911 de l’histoire à utiliser un turbocompresseur, et à ce titre, il était inconcevable qu’elle ne figure pas dans notre sélection. Un an après le lancement de cette nouvelle génération (type 930), la marque décide de souffler dans les bronches de son moteur. Grâce à son flat-six 3.0 gonflé à 260 ch, la 911 atteint les 100 km/h en 5,5 secondes et devient la reine des autobahn. Elle est immédiatement identifiable via ses ailes arrière plus larges de 12 cm et son imposant aileron (indispensable pour accueillir l’échangeur air-air) équipé de bordures en caoutchouc. En plus de performances très intéressantes pour l’époque, son intérieur est luxueux et bien équipé. Cette 911 Turbo s’inscrit dans la lignée des GT. À partir de 1977, la marque allemande va plus loin en passant la cylindrée du moteur à 3,3 l avec à la clé 300 ch. En 1987, elle se décline en Targa et cabriolet et profite d’une boîte à cinq rapports dès 1989.

Quel budget pour une Turbo cabriolet (type 930) ?

Cette Turbo est la première de l’histoire et cette version a toujours été inscrite au catalogue, depuis elle a donc une place particulière pour les passionnés du modèle. Il va falloir s’armer de patience pour dénicher le bon modèle, surtout en version cabriolet. Le coupé se négocie aux alentours de 130 000 €, mais le cabriolet peut nécessiter 20 000 € supplémentaires.

Porsche 911 Speedster type 930 (1988 – 1989)

La première Speedster est apparue sur la Porsche 356 en 1952, mais c’est bien la génération 930 qui est la première 911 à en bénéficier. La recette reste la même, avec un pare-brise plus bas, plus incliné, et aux contours plus fins, modifiant nettement le look de la sportive. Quant au couvre capote, sa forme est inédite avec notamment son double bossage. Et pour lui donner une posture encore plus méchante, elle pouvait adopter le « turbo look » avec les ailes arrière larges. Seulement, elle conserve le moteur de base 3,2 l de 231 ch, une mécanique qui assure cependant un plaisir de conduire certain. Cette 911 cabriolet au traitement spécifique n’a été produite qu’à 2 103 exemplaires, mais la Speedster figure toujours au catalogue du constructeur aujourd’hui.

Quel budget pour une Speedster (type 930) ?

Malgré une production réduite, cette Speedster est loin d’être introuvable, à condition d’étendre ses recherches hors de la France. Les versions turbo look débutent à 170 000 € environ et peuvent atteindre facilement 240 000 €, tandis que la déclinaison « étroite » (c’est-à-dire sans les ailes larges) est nettement plus chère en tutoyant les 300 000 €.

Porsche 911 GT type 993 (1996 – 1998)

Elle est communément nommée GT2, référence à la catégorie dans laquelle cette 911 était éligible en compétition. Pourtant, le badge apposé sur son capot arrière est bien « GT ». Peu importe, cela n’enlève rien à la radicalité et à l’exclusivité de cette 911. Avec ses ajouts d’aile hyper larges et maintenus par des rivets, son double aileron arrière comprenant des entrées d’air, sa lame avant ou encore ses jantes Speedline de 18 pouces, il ne lui manque que des sponsors pour qu’elle ait toute sa place sur un circuit. Porsche a décidé de lui greffer le flast-six bi-turbo de 430 ch, voire 450 ch en fin de carrière, que seules les roues arrière doivent digérer. De plus, l’auto ne pèse que 1 150 kg, lui permettant d’atteindre les 100 km/h en 4 secondes. C’est tout simplement le meilleur score de toutes les 993, mais aussi une version très rare puisque produite à 195 exemplaires seulement.

Quel budget pour une 993 GT ?

Il est difficilement d’établir une cote ou un prix pour cette 911. Il s’agit sans doute de la plus désirable des 993, ce qui fait exploser les tarifs. En 2017, elle pouvait grimper jusqu’à près de deux millions d’euros. Depuis, les cours ont baissé, mais il paraît très difficile de dénicher un exemplaire sous le million d’euros.

Porsche 911 GT3 RS 4.0 type 997 (2011)

Au premier abord, cette 911 ne semble pas véritablement emblématique, et pourtant. Par rapport à la génération précédente, la puissance fait un bond en avant en passant de 381 à 500 ch, ensuite cette déclinaison 4.0 n’a été produite qu’à 600 exemplaires, et enfin, elle distille des sensations encore « brutes » par rapport à l’opus suivant. En Effet, la 991 a nettement grossi et ne s’apparente plus réellement à une « petite » sportive comme la 911 a su rester jusqu’alors. Véritable voiture de course homologuée pour la route, elle est la plus radicale et la plus grisante des 997. Son flat-six atmosphérique grimpe dans un hurlement inimitable jusqu’à 8 500 tr/min. Ce moteur à lui seul est un motif d’achat… Seulement, tout n’est pas si simple.

Quel budget pour une 997 GT3 RS 4.0 ?

Avec seulement 600 exemplaires de produits, l’achat de cette 911 n’a rien d’évident. Lors de sa sortie en 2011, elle était vendue tout juste sous les 200 000 € (hors option) et toutes les unités sont parties comme des petits pains. Aujourd’hui, un budget de 450 000 € est nécessaire. À noter que la version 3,8 l, déjà très convaincante, se déniche en dessous de la barre des 200 000 €.

Porsche 911 Carrera 4 GTS type 991 (2014 – 2019)

Il ne s’agit pas d’une version emblématique à proprement parler, mais elle constitue tout de même une version de choix. Tout d’abord, c'est l'occasion de préciser que la 911 à quatre roues motrices existe depuis l’avènement de la type 964 en 1988. Elle a séduit et séduit toujours une franche partie de la clientèle pour son aspect sécuritaire. Ensuite, la déclinaison GTS est certainement celle qui offre le meilleur compromis entre sportivité et polyvalence, en se situant entre une Carrera S et une GT3 presque radicale. Son moteur bi-turbo de 430 ch (450 ch en phase II) offre assez de ressource pour propulser l’engin à 302 km/h. Afin de plaire au plus grand nombre, cette GTS était disponible en boîte manuelle ou automatique (PDK) en deux et quatre roues motrices, ainsi qu’en coupé, en cabriolet et en Targa.

Quel budget pour une 991 Carrera 4 GTS (type 991) ?

Contrairement aux autres modèles de notre sélection, la GTS est une 911 assez courante. La mise de départ s’élève à 115 000 €, mais la plupart des modèles débutent à 125 000 €. Si vous souhaitez profiter de la version cabriolet, une rallonge de 20 000 € est nécessaire. Enfin, la relative jeunesse de cette 911 permet de limiter le kilométrage à environ 40 000 km.

Porsche 911 GT3 RS type 992 (2023)

C’est l’une des versions de 911 les plus récentes puisqu’elle n’a pas encore un an au compteur, mais on peut déjà la considérer comme emblématique. Porsche a réussi à lui épargner toute électrification, sans doute pour la dernière fois. La recette de la GT3 RS reste la même, celle de proposer une voiture de course homologuée pour la route. Sous le capot, le flat-six de 4,0 l est repris avec une puissance légèrement augmentée : 525 ch. Surtout, il est toujours capable de grimper à 9 000 tr/min dans un son inimitable ! Pour ce dernier opus, Porsche a essentiellement mis l’accent sur l’aérodynamisme et cela se voit. Il y a tout d’abord l’aileron, plus haut que le toit (!), qui adopte la fonction DRS utilisée en Formule 1. Il permet au choix d’améliorer l’appui en virage ou la vitesse maximale en ligne droite. À cela, s’ajoute le capot avant largement ouvert pour laisser s’échapper les calories du radiateur, les rails de toit pour mieux guider l’air ou encore les ailes avant scalpées… Au final, cette voiture procure de grosses sensations et des performances de haut vol, encore faut-il avoir le coup de volant pour en tirer toute la quintessence.

Quel budget pour une 911 GT3 RS (type 992) ?

La GT3 RS est proposée à la vente à partir de 253 454 €, un chiffre précis qui ne reflète pas du tout la réalité. En plus de cette somme déjà conséquente, Porsche pratique une politique d’option très « riche », impossible à ignorer pour s’assurer une bonne revente. Cette version bien configurée peut ainsi tutoyer les 340 000 €. Il existe déjà des GT3 RS de cette génération à vendre sur le marché de l’occasion, mais il s’agit avant tout de spéculation puisque les exemplaires s’affichent entre 350 000 et plus de 500 000 € !

À l’inverse…

Porsche 911 type 996 (1997 – 2004)

Les 911 détaillées ci-dessous sont pour la plupart inaccessibles pour le commun des mortels. À l’opposé, la type 996 est la plus abordable, mais pourquoi ? Lors de sa sortie, il s'agit d’une véritable révolution pour Porsche puisque son design (extérieur comme intérieur) est nouveau, le plus notable étant l'abandon des phares ronds, ce que les puristes ne lui pardonneront pas... Mais aussi, elle abandonne le refroidissement à air et partage de nombreux éléments avec la Boxster, la « petite » Porsche.

Résultat, son accueil fut très mitigé et sa cote s’en ressent encore aujourd’hui. Pourtant, les critiques formulées à son encontre n’enlèvent rien aux qualités de cette voiture. Comportement routier, caractère moteur, qualité de fabrication, elle ne présente pas de réels défauts. Cette type 996 mérite que l’on s’y intéresse de près d’autant qu’elle a connu de multiples versions.

Quel budget pour une 996 ?

Le prix dépendra évidemment de la version retenue. La mise de départ est de 25 000 € (Carrera 3.4 de 1998 et 180 000 km), mais l’entretien n’aura pas toujours été réalisé chez Porsche. Il est donc plus raisonnable de prévoir un budget de 30 000 €, toujours pour la même version, afin d’avoir accès à des exemplaires ayant moins roulé (environ 120 000 km) et en meilleur état. C’est aussi un prix cohérent pour prétendre au cabriolet. Avec 40 000 € en poche, la phase II avec son bloc 3.6 de 320 ch de 120 000 km peut s’offrir à vous. Si la turbulente Turbo et ses 420 ch vous font de l’œil, sachez qu’il faut prévoir au minimum 50 000 €.