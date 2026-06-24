Pourquoi quand la canicule s’emballe, le capteur de température de votre voiture s’affole encore plus ?

Le thermomètre est en train de s’affoler un peu partout en France et selon là où vous habitez, la barre des 40 degrés sera dépassée parfois assez largement. 58 départements sont actuellement placés en « vigilance rouge canicule », concernant 44 millions d’habitants rien que dans notre pays.

Les températures pourront atteindre, dans les départements en question, jusqu’à 44 degrés et la situation ne s’arrangera pas avant ce week-end. Dans ces conditions, naturellement, utiliser sa voiture pourra vite devenir très désagréable surtout avec des véhicules stationnés en plein soleil ou possédant une climatisation non fonctionnelle. Et ce sera aussi l’occasion de constater une précision toute relative du capteur de température affichant son relevé au tableau de bord de la voiture.

Pourquoi tant d’imprécision sur la température affichée dans la voiture ?

Ce témoin de température extérieur est important car il sert par exemple à prévenir d’un risque de verglas sur la route lorsqu’il fait très froid. Selon le véhicule, cette information peut aussi être utilisée automatiquement pour régler le fonctionnement du bloc chauffage ou de la climatisation, mais aussi de certains paramètres mécaniques.

Vous est-il arrivé de constater un chiffre encore plus élevé que la réalité en lisant cette température affichée ? Comme vous pouvez l’imaginer, il y a une raison logique à cela. Elle est relative à la localisation du capteur, souvent situé sous le pare-chocs avant ou la coque d’un des rétroviseurs. Quand le véhicule est arrêté en plein soleil, le simple dégagement de chaleur de certaines parties peut faire augmenter la température à proximité de ce capteur. Rien que la chaleur dégagée par la chaussée elle-même peut aussi faire grimper le chiffre affiché par ce capteur.

C’est aussi pour cela que cette température affichée a tendance à baisser dès que l’on prend de la vitesse : dans ce cas, l’air s’engouffrant contre le véhicule permet de se rapprocher de la véritable température extérieure en atténuant les « interférences » avec la chaleur dégagée par la mécanique ou des éléments environnants.

Malheureusement si vous voyez affiché un chiffre au-dessus des 40 degrés ces jours-ci, il ne s’agira pas forcément d’une erreur !