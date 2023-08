Prises et borne de recharge VE, comment choisir ?

Avant d’acquérir un VE il est nécessaire d’étudier la manière dont vous allez le recharger : sur la voie publique ou chez vous. Pour installer une borne de recharge dans votre garage il est indispensable de disposer d’une puissance électrique importante.

La puissance souscrite précisée sur votre facture d’électricité est en fait la puissance maximale que vous pouvez utiliser dans votre logement. Au-delà, votre compteur disjoncte. La puissance de votre compteur s’exprime en kilovoltampère (kVA), sachant qu’1 kVA = 1 kW, et les compteurs électriques installés chez les particuliers ont des puissances qui s’étagent de 3 à 36 kVA. Dans les faits, une puissance minimale de 12 kVa est souhaitable quand on doit recharger une voiture.

Attention, le prix de votre abonnement mensuel est fonction de cette puissance. À savoir, d’environ 8,14 €/mois pour un abonnement de 3 kVA, 10,21 €/mois pour 6 kVA à environ 30,89 €/mois pour un abonnement de 36 kVA. Des prix qui dépendent également de votre fournisseur d’électricité. Donc, plus vous augmentez la puissance de votre compteur plus le montant de votre abonnement va s’alourdir, sachant que si vous regardez votre facture « à la loupe » vous constaterez que l’abonnement peut représenter dans certains cas 88 % de la facture réelle !

Comment installer une borne sans augmenter la puissance du compteur ?

Une borne de type « Walbox » peut fonctionner sur une plage de 2,7 à 22 kW. À la différence des bornes rapides des aires d’autoroutes qui fonctionnent à l’aide de courant continu, ces Walbox utilisent du courant alternatif. Ces bornes se raccordent soit en monophasé jusqu’à une puissance de 7,4 kW, soit en triphasé à partir de 11 kW.

Dans la mesure où la consommation électrique est toujours plus faible la nuit, et si vous disposez déjà d’un contrat « heures creuses », donc moins onéreuses, il suffit de déclencher la recharge de votre véhicule à ce moment, à condition toutefois qu’aucun équipement électrique supplémentaire ne fonctionne.

Pour ce faire il suffit de programmer votre voiture pour qu’elle se recharge sur cette plage horaire. Si, pour certains véhicules vous devrez répéter cette manipulation chaque jour, d’autres disposent heureusement d’une fonctionnalité de programmation de charge différée au tableau de bord. Il suffit alors de paramétrer les horaires d’heures creuses pour la charge, d’indiquer à quelle heure vous allez partir, et votre véhicule fera le reste.

Autre solution, installer un contacteur heures creuses qui permettra d’activer la borne uniquement sur cette plage horaire. Une fois le système installé, vous n’avez plus à vous en préoccuper.

Troisième possibilité : recharger à une puissance moindre. Rien ne vous oblige en effet à charger votre véhicule à la plus forte puissance possible. Si vous roulez moins de 100 km par jour et que votre voiture reste garée sur le parking de votre entreprise tout au long de la journée, le mieux est de profiter de ce laps de temps pour la recharger.

Enfin, dernière possibilité : choisir une solution de charge « intelligente ». Ce système s’adapte en temps réel à la consommation électrique de votre maison. La borne est alors raccordée à l’interface Télé Information Client du compteur Linky qui communique à la borne la puissance qu’elle peut utiliser en temps réel. Attention, toutes les bornes ne permettent pas cet échange d’information.

Le véhicule électrique peut-il être rechargé directement sur une prise standard ?

Il est bien tentant de brancher son VE sur la prise de la machine à laver du garage du fait que vous n’aurez pas d’installation supplémentaire ni de travaux à réaliser. Mais, même si les VE sont fournis avec un câble de recharge permettant de les raccorder sur une prise domestique classique, ce type de chargement est dangereux et à éviter. La charge peut provoquer un risque de surchauffe si le réseau électrique est défectueux ou insuffisamment puissant. En outre, la prise domestique limite l'intensité de la charge à 10 A (soit environ 2 kW) et le rechargement va prendre beaucoup plus de temps. Il vous faudra par conséquent plus de 20 heures pour une batterie de 60 kWh.

Que penser des prises renforcées ?

Les prises renforcées telle la prise Green Up de Legrand est une variante entre une prise classique et une borne de recharge. Elles sont conçues pour délivrer 3,2 kW en 14 A de manière continue et disposent d’un disjoncteur différentiel. Elles doivent être reliées au tableau électrique par une ligne dédiée isolée de l’installation électrique de la maison ce qui permet un chargement des batteries de votre VE en toute sécurité.

Le plus sûr, la borne de recharge ?

L’offre est pléthorique : Wallbox la plus connue, offre un système de recharge performant dont certaines références sont équipées d’un système de recharge intelligente et à distance via l’application MyWallbox. ABB offre une large gamme de bornes murales également performantes. EVBox est présente sur l’ensemble du marché européen avec des bornes de recharge accélérée. Schneider a créé les bornes de recharge EVlink qui permettent une recharge accélérée. Enfin, Cahors propose en autre la borne de recharge Fasteo qui permet la recharge simultanée de quatre véhicules électriques à une puissance de 150 kW.

Quel que soit le fournisseur, la borne de recharge reste le moyen le plus sûr de recharger votre VE rapidement et en toute sécurité. Seul inconvénient son coût d’installation qui varie entre 1 000 et 2 000 €, mais vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôt de 300 € et d’une TVA réduite à 5,5 %.

Attention, son installation vous oblige à recourir à l’intervention d’un technicien certifié IRVE, obligatoire depuis 2017.

La borne de recharge offre plusieurs avantages :

Un temps de charge accéléré

Une bonne sécurité avec une charge qui s’arrête automatiquement en cas de surchauffe

Un paramétrage heures creuses (sur certaines d’entre elles seulement)

Un déclenchement du chargement à distance via une application à n’importe quel moment si vous avez opté pour une borne connectée. Bien pratique lorsque l’on doit s’absenter plusieurs jours.

Où et comment installer sa borne de recharge ?

Installer une borne de recharge nécessite obligatoirement de disposer d’une prise de terre (que vous pourrez faire poser lors des travaux si besoin) et d’une installation électrique aux normes.

De plus, vous avez deux solutions pour installer une borne de recharge : murale ou sur pied. Tout est fonction du lieu où vous souhaitez la faire poser.

Les bornes murales les plus répandues sont les types Wallbox. Peu encombrantes, elles sont en outre faciles à utiliser.

Les bornes sur pied sont à privilégier lorsqu’il est impossible de poser une prise au mur, comme dans le box privé en location d’un parking d’immeuble par exemple. Le boîtier de charge est alors fixé sur un pied ou un poteau qui peut rester amovible mais est conçu pour être placé également en extérieur et résistant aux intempéries.

Quels types de prises sur quelle borne ?

La prise de Type 2 à 7 broches est présente dans la plupart des bornes publiques, comme à domicile. Elle constitue le complément de la prise Combo CCS utilisée pour la recharge rapide en courant continu (DC) sur les bornes rapides et ultra-rapides.

Quelle puissance choisir ?

La puissance dont vous avez besoin (3,7 kW, 7,4 kW, 11 kW, 22 kW) dépend du type de votre véhicule, des trajets que vous effectuez quotidiennement (urbains, autoroute, montagne), de la distance parcourue journellement et du type d’installation électrique dont vous disposez chez vous : monophasée ou triphasée. Par exemple :

Km parcourus / semaine 100 km (~15km/jour) 200 km (~ 30 km/ jour) 350 km (~ 50 km/jour) Nombre de recharges / semaine 7 5 2 Autonomie à récupérer par recharge 15 km 40 km 175 km

Puissance de la borne 2 kW 3,7 kW 7,4 kW 11 kW 22 kW Type de dispositif Prise E/F Borne Borne Borne Borne Autonomie rechargée par heure de recharge* ~15 km/h ~25 km/h ~50 km/h ~75 km/h ~150 km/h Autonomie rechargée en 8 heures de charge 120 km 200 km 400 km 600 km 1 200 km Tension 230 V (Monophasé) 230 V (Monophasé) 230 V (Monophasé) 400 V (Triphasé) 400 V (Triphasé) Ampérage 10A 16A 32A 16A 32A

La puissance dépend également bien évidemment de l’investissement que vous êtes prêt à réaliser en tenant compte du fait que le prix de l’électricité va augmenter de 10 % dès le mois prochain, et que cette tendance à la hausse perdurera dans les années à venir.