Sur les routes de la frontière franco-espagnole, plus précisément sur les routes catalanes, deux nouveaux panneaux ont fait leur apparition depuis la fin du mois d’août 2026. Baptisés P-33 et P-35, ces nouveaux panneaux sont tous deux des panneaux de danger qui avertissent les automobilistes de situations pouvant compliquer la conduite.

Ces panneaux ne sont, pour le moment, pas près d’être implantés sur nos routes, puisque la Convention de Vienne de 1968, censée harmoniser la signalisation routière en Europe, laisse une marge de manœuvre à chaque pays pour enrichir son propre catalogue de panneaux de danger. Par ailleurs, le non-respect de ces panneaux n’est pas susceptible d’entraîner une amende, sauf si le comportement du conducteur constitue par ailleurs une infraction au Code de la route en vigueur (vitesse excessive, dépassement dangereux, etc.).

Le panneau P-33

Le panneau P-33 n’est pas réellement une nouveauté sur les routes. En effet, son pictogramme a été redessiné afin d’éviter toute confusion avec celui représentant les chutes de pierres ou d’objets. Mais alors, que signifie-t-il ?

Le panneau P-33 informe les automobilistes qu’ils entrent dans une zone où la visibilité peut être réduite en raison du brouillard, de la neige, de la pluie ou de fumées. Les traits horizontaux noirs représentent ces différents phénomènes pouvant affecter la visibilité.

Le conducteur doit alors adapter sa conduite aux conditions de circulation et peut être amené à allumer les feux appropriés.

Le panneau P-35

Le P-35 est, quant à lui, une véritable nouveauté sur les routes catalanes. Il représente deux voitures ainsi que deux flèches qui s’entrecroisent. Il annonce une zone de croisement des voies, dans laquelle les véhicules peuvent être amenés à se croiser, notamment lorsque les automobilistes changent de voie.

Les conducteurs sont donc appelés à se montrer davantage vigilants à l’approche de ces zones afin d’anticiper les éventuels changements de trajectoire des autres véhicules.