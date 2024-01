Quelles seront les stars 2024 du marché de l'occasion ?

Les stars établies

Bien sûr, en 2024, beaucoup des stars du marché seront au final les mêmes qu'en 2023. Des best-sellers de la seconde main, qui n’ont pas fini de figurer dans les charts. Et les nominés sont :

La Renault Clio

C'est de loin le modèle le plus vendu sur le marché de l'occasion. Facile me direz-vous, quand on cumule 5 générations portant le même patronyme, quand chez Peugeot on a eu 205/206/207/208/208 II sur la même période.

Reste que la citadine polyvalente de Renault demeure une valeur sûre. Avec 338 450 transactions l'année dernière, elle fait plus du double que sa suivante la Citroën C3. Mais elle marque un peu le pas, avec 1,2 % de transactions en moins par rapport à 2022.

Une tendance qui pourrait s'inverser. Pourquoi ? Parce que la Clio 5 restylée, lancée en milieu d'année, va bientôt débarquer sur le marché de l'occasion. Et comme son restylage est réussi, et qu'elle était même parvenue avant cela à reprendre la première marche du podium des ventes en France, on peut raisonnablement penser que cela va booster ses ventes en seconde main. D'autant que le restylage est réussi et lui donne de la personnalité.

La Citroën C3

Deuxième meilleure vente sur le marché de la seconde main, la petite Citroën peut compter sur 3 générations portant le même nom pour apparaître en haut des statistiques. Meilleure vente de Citroën depuis plusieurs années, il est donc logique qu'elle se retrouve en nombre sur le marché. Et son restylage de 2020 a maintenu l'intérêt du public.

En occasion, elle est surtout un peu plus accessible que ses rivales tricolores, ce qui explique aussi ses bons chiffres. Le choix de modèles, surtout en seconde et troisième générations, avec des petites puissances en essence comme en diesel (1.1 60 ch sur 1ere et 2e générations), mais aussi des puissances plus confortables (120 ch en essence, 115 ch en diesel), permet de trouver facilement chaussure à son pied. Mais ce n'est pas la seule dans ce cas non plus...

La Peugeot 208

Elle talonne la petite Citroën, avec 153 066 transactions contre 162 845. Mais elle ne peut compter que sur deux générations. D'ailleurs, si on additionne 205, 206, 207, 208 et 208 II, les ventes de citadines polyvalentes Peugeot d'occasion dépassent celles de la Clio, et de loin (362 047). Mais c'est un autre débat.

Meilleure vente en France pendant 2 ans (2021/2022), après avoir toujours été dans les jupes de la Clio, la 208 a un succès logique sur le marché de la seconde main, essentiellement dû à l'abondance de l'offre. Pour la dernière génération, le style joue aussi son rôle, en étant plus marquant que celui de la Clio. Ce qui était déjà le cas de la première génération.

Son habitacle plus moderne, que le soit celui de la première ou de la seconde, est aussi un argument, face à la fadeur de celui de la Clio. Par contre, tout le monde n'est pas en accord accord avec l'ergonomie du poste de conduite, et son i-cockpit.

En 2024, c'est la version restylée de la seconde génération, essayée il y a peu, qui va faire son entrée sur le marché de la seconde main, avec a priori le même succès que la précédente phase, grâce à une plastique revue et un moteur électrique plus puissant et moins gourmand.

Autres stars établies

Parmi les best-sellers du marché, on trouve aussi la VW Golf, la Peugeot 308, la 206, la Mégane, qui doivent leurs bons chiffres de vente à leurs nombreux exemplaires vendus en neuf. D'autres, comme la Dacia Sandero, le Dacia Duster, le Dacia Jogger, l'Audi A3, la Toyota Yaris, le Tesla Model Y ou la BMW Série 3, doivent leur succès soit à des tarifs canon (même si les décotes sont faibles, on parle ici des Dacia) et un rapport prix/prestation exceptionnel, soit à une image de marque en béton ou une réputation de fiabilité bien établie.

Et ces éléments font que ces modèles seront toujours aux premières places en 2024, pour sûr...

Les futures stars

Après le top 3 des stars bien établies, passons aux stars en devenir, en faisant un peu de prospective, plus ou moins hasardeuse. Ainsi, selon nous, les futures stars du marché, que ce soit parce qu'elles se vendent à la pelle en neuf et donc arriveront en nombre en seconde main, ou parce que leur cote d'amour fera qu'on se les arrachera, auront dans leurs rangs :

Dacia Duster 3

Le Duster est un best-seller depuis le lancement de la première génération en 2010. Il vient tout juste d'être présenté dans sa troisième itération, qui améliore beaucoup toutes ses prestations : style, équipement, volumes, qualité de fabrication, etc. Il arrivera en concession au printemps 2024, il faudra donc attendre plutôt la fin de l'année 2024 pour qu'il débarque alors sur le marché de la seconde main. Mais son succès apparaît comme évident.

Souffrira-t-il du même phénomène que les deux premières générations, ou que la Sandero ? À savoir des prix en occasion aussi chers que les tarifs neufs, voire plus ? Nous verrons.

Hyundai Kona 2

Le Kona est le second SUV urbain de Hyundai, avec le Bayon. Mais sa deuxième génération a un peu trop mangé de big-mac et se retrouve presque gros comme un SUV compact (+ 17 cm avec 4,35 m), ce qu'il n'est pas officiellement. Dans tous les cas, ce faisant, il gomme un de ses principaux défauts, le volume de coffre, et affiche enfin une soute digne de ce nom, soit 466 litres contre 361.

Il est par ailleurs toujours esthétiquement original, ce qui est à double tranchant cependant, on le sait (ça a réussi au Nissan Juke, mais moins au Multipla en son temps...). Et il affiche un meilleur confort, un équipement très techno, une habitabilité en hausse, mais des prix qui suivent le même chemin.

Bon, nous on parie sur le fait qu'il connaisse le succès en occasion, à cause de prix élevés en neuf. Mais s'il a du succès, ses cotes seront aussi élevées. Bref, le serpent qui se mord la queue...

Jeep Avenger

Le tout dernier modèle de Jeep est aussi le plus petit jamais fabriqué par la marque. S'il reprend des dessous techniques Stellantis, ceux du Peugeot 2008 ou de l'Opel Mokka, il enrobe ça dans une carrosserie aguicheuse et cependant toujours évocatrice d'un modèle doué en tout-terrain (ce qu'il n'est pas vraiment). Cela dit, oui, il a du charme, et nous parions sur son succès en occasion. Non pas au niveau des volumes, mais au niveau des tarifs pratiqués, qui seront a priori assez élevés, l'offre se faisant plus rare que la demande sur ce modèle.

MG 4

En débarquant avec des prix hyper agressifs et des prestations qui n'ont rien de ridicule, la MG 4 s'est rapidement taillé une belle part de marché sur le segment des compactes électriques, avec 20 072 exemplaires écoulés en 2023, contre à peine plus de 1 500 en 2022. C'est 2 000 exemplaires de moins que la Peugeot e-208, ou 4 500 de moins qu'une Tesla Model 3, excusez du peu.

Il y a donc fort à parier que ce succès en neuf se retrouvera sur le marché de l'occasion récente en 2024. Avec des tarifs aussi canons sur catalogue, les secondes mains seront elles aussi plus abordables que leurs rivales (Renault Mégane e-Tech, VW ID.3, Peugeot e-308), aidant la MG 4 à trouver preneur. Clairement une future star.

Renault Austral

Remplaçant un peu couru Kadjar, le Renault Austral se fait beaucoup plus séduisant. Lignes plus modernes, habitacle indéniablement plus technologique avec sa dalle en forme de L incluant instrumentation et multimédia, ce dernier étant géré par Google Automotive, il tient désormais la dragée haute face au Peugeot 3008. De plus ses motorisations micro-hybrides et hybrides simples sont plutôt efficientes. Quant aux aspects pratiques, ils répondent présent.

Pour résumer, il fait bien mieux que son devancier, et talonne en vente le Peugeot 3008, à 850 exemplaires près, quand le pauvre précédant Kadjar se faisait laminer.

Il y a donc toutes les raisons de penser que l'Austral connaîtra aussi le succès sur le marché de la seconde main. Ses tarifs en neuf sont bien placés. Il décote raisonnablement rapidement d'après nos premières observations. Rien ne peut l'empêcher de contrer son grand rival sochalien