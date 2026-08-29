Quelqu’un en veut à la toute première Koenigsegg Gemera

Il aura fallu six ans à la Koenigsegg Gemera pour atteindre son premier client après sa présentation, mais seulement quelques jours pour rencontrer la délicatesse de la voie publique. Livré au Danemark la semaine dernière, le tout premier exemplaire client de l’hypercar suédoise aurait été vandalisé devant un hôtel cinq étoiles de Copenhague.

Les images diffusées par l’internaute jona388a sur le réseau social Reddit montrent son pare-brise largement fracassé côté conducteur et un rétroviseur apparemment endommagé. Caillou, brique ou autre instrument de diplomatie urbaine : l’arme reste inconnue. Sans surprise, les pièces de rechange ne se trouveront pas au centre auto du coin. Produite à seulement 300 exemplaires et facturée environ 3 millions de dollars hors options et taxes (environ 2 570 000 euros au cours actuel), la Gemera pourrait devoir retourner chez Koenigsegg en Suède pour être réparée.

Pas encore immatriculée

L’auto peinte en Johan Röd avec de nombreux éléments en carbone apparent circule sur les images toujours avec des plaques provisoires suédoises. Son propriétaire n’a vraisemblablement donc pas encore acquitté les taxes danoises très élevées atteignant dans ce cas de figure plusieurs millions d’euros. Un choix automobile particulièrement coûteux venu sans doute chatouiller les sentiments d’insécurité d’un vandale un peu jaloux.