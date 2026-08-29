Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Koenigsegg

Quelqu’un en veut à la toute première Koenigsegg Gemera

Dans Faits Divers / Insolite / Crash

Adrien Raseta

2  

À peine livrée à son propriétaire, la première Koenigsegg Gemera destinée à un client a déjà subi les joies de la vie dans la rue. L’hypercar à plus de 2,5 millions d’euros a été retrouvée avec le pare-brise endommagé devant un hôtel de Copenhague.

Quelqu’un en veut à la toute première Koenigsegg Gemera

Il aura fallu six ans à la Koenigsegg Gemera pour atteindre son premier client après sa présentation, mais seulement quelques jours pour rencontrer la délicatesse de la voie publique. Livré au Danemark la semaine dernière, le tout premier exemplaire client de l’hypercar suédoise aurait été vandalisé devant un hôtel cinq étoiles de Copenhague.

Les images diffusées par l’internaute jona388a sur le réseau social Reddit montrent son pare-brise largement fracassé côté conducteur et un rétroviseur apparemment endommagé. Caillou, brique ou autre instrument de diplomatie urbaine : l’arme reste inconnue. Sans surprise, les pièces de rechange ne se trouveront pas au centre auto du coin. Produite à seulement 300 exemplaires et facturée environ 3 millions de dollars hors options et taxes (environ 2 570 000 euros au cours actuel), la Gemera pourrait devoir retourner chez Koenigsegg en Suède pour être réparée.

Quelqu’un en veut à la toute première Koenigsegg Gemera

Pas encore immatriculée

L’auto peinte en Johan Röd avec de nombreux éléments en carbone apparent circule sur les images toujours avec des plaques provisoires suédoises. Son propriétaire n’a vraisemblablement donc pas encore acquitté les taxes danoises très élevées atteignant dans ce cas de figure plusieurs millions d’euros. Un choix automobile particulièrement coûteux venu sans doute chatouiller les sentiments d’insécurité d’un vandale un peu jaloux.

Quelqu’un en veut à la toute première Koenigsegg Gemera
2  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Actualité Koenigsegg

Voir toute l'actu Koenigsegg