Qui veut une Ferrari F50 presque neuve attendue à prix d’or ?

Avec seulement 171 kilomètres au compteur, cette Ferrari F50 de 1997 pourrait pulvériser tous les records. La maison Broad Arrow Auctions espère dépasser les 20 millions de dollars lors d’une vente organisée le 31 octobre.

Produite à 349 exemplaires entre 1995 et 1997, la F50 embarque pour rappel un V12 atmosphérique de 4,7 litres dérivé de la Formule 1. Cet exemplaire rouge Rosso Corsa livré neuf au Royaume-Uni n’a pratiquement jamais roulé en trente ans. Il conserve son toit amovible, sa bagagerie Schedoni et même ses chaussures de conduite d’origine. De quoi séduire les collectionneurs qui préfèrent manifestement contempler leurs voitures plutôt que les conduire.

Une cote devenue folle

En 2024 outre-Atlantique, une F50 s’échangeait encore autour de 4 à 5 millions de dollars (3,5 à 4,5 millions d’euros). Mais depuis, les prix se sont envolés. En août dernier, un exemplaire jaune a atteint 14,58 millions de dollars (presque 13 millions d’euros). De quoi établir un nouveau record. Si cette Ferrari dépasse les 20 millions, elle rejoindra le cercle très fermé des supercar les plus recherchées aux côtés de la McLaren F1.