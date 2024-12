Bashar Al-Assad cachait une sacrée collection

Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley : la liste des blasons de prestige est longue lorsqu'il s'agit de décrire la collection folle de l'ancien président de la Syrie Bashar Al-Assad. L'homme d'État laisse derrière lui après son départ précipité un parking étonnant filmé par les rebelles syriens.

Les premières secondes de la vidéo partagée sur le réseau social X annoncent la couleur. Après plusieurs grandes berlines Mercedes Classe S et deux Toyota FJ Cruiser, une Aston Martin Rapide et un 4x4 Lamborghini LM002 apparaissent. Juste en face, trônent une supercar Ferrari F50 épaulée par une Ferrari F430 et une Lamborghini Diablo.

Des supercars, des berlines de luxe et des 4x4

La caméra progresse dans la pièce pour dévoiler une Audi R8 de première génération, un camping-car Revcon Traiblazer, une Bentley Continental GT, une Mercedes SLS et une Rolls-Royce Wraith. Les véhicules les plus récents concernent un Land Rover Defender, une Audi S8 et un Land Rover Defender. Pour faire le lien, de multiples BMW Série 7, SUV Lexus et Cadillac Escalade ornent aussi les lieux.

Une découverte qui passe mal

Avec plus de 12 ans de guerre civile, une inflation galopante et de graves problèmes pour les accès aux soins, à l'éducation et à la nourriture, un tel garage choque les Syriens. Dans le pays, près de 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté.