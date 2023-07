Cette Ferrari F50 vaut moins de 15 000 euros pour une bonne raison

Difficile de signer un chèque de 20 000 euros pour l’Aston Martin DB5 miniature présentée hier via nos insolites de l'été. Et vous ne mettrez sans doute pas non plus 15 000 euros dans cette Ferrari F50 capable -il est vrai- de prendre la route. Cela sera dû au fait qu’une Américaine beaucoup plus commune se cache sous les lignes de cette auto très étonnante : une Pontiac Fiero.

Le coupé d'outre-Atlantique est fréquemment utilisé pour ce genre d'exercice. La ligne de toit basse, l'architecture de propulsion à moteur central et sa relative grande diffusion en font le candidat idéal pour reproduire avec plus ou moins de réussite une sportive de rang supérieur. Dans ce cas de figure, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il y a du travail. Mais quid de la pertinence du résultat ? Les amateurs de Ferrari seront bien entendu outrés devant une telle réalisation tandis que les passionnés d’automobiles ne comprendront pas vraiment l’intérêt de faire passer une voiture pour une autre lorsque la supercherie est visible assez facilement.

L'originale à presque cinq millions d'euros

Pour rappel, la Pontiac Fiero embarque des blocs allant de 93 chevaux à 142 chevaux. Il s’agit ici du V6 le plus puissant positionné comme toujours sur ce modèle en position centrale arrière. La comparaison avec la Ferrari F50 s’arrête ici. La sportive de Maranello dispose pour rappel d’un bloc V12 de 520 chevaux pour 471 Nm de couple. Un bel exemplaire s’échangeait l'année dernière via les enchères spécialisées de RM Sotheby's plus de 4 800 000 euros.