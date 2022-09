Rappel : airbag défectueux sur le Land Rover Discovery Sport

Lorsqu’un équipement de sécurité se montre défectueux, non seulement il ne remplit plus son rôle mais il peut, parfois, causer plus de mal que de bien. Land Rover nous en fournit ici un exemple bien involontaire.

Sur les Discovery Sport, techniquement presque identique à la première génération de Range Rover Evoque, produits entre le 3 juillet 2014 et le 16 octobre 2016, il s’avère, en effet, que le coussin gonflable intégré au volant, et donc destiné à protéger le conducteur en cas de choc, pose problème. Lors d’un accident, celui-ci peut ne se gonfler que partiellement et/ou entraîner la projection de débris métalliques dans l’habitacle lors de son déploiement. Les exemplaires assemblés entre ces deux dates doivent donc passer dans un atelier de la marque afin que cet airbag soit remplacé.

L’importateur français ne nous a pas précisé le nombre de Discovery Sport circulant dans l’Hexagone qui est concerné pas cette opération, identifiée en interne sous la référence N587. Ce sont toutefois environ 6 000 propriétaires de ce modèle qui ont été ou devraient rapidement être contactés par l’importateur.

D’après nos informations, la réalisation de ce rappel devrait nécessiter l’immobilisation de la voiture durant, environ, une demi-journée.