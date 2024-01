Rappel : au tour d’Opel d’être victimes des problèmes du 1.2 PureTech

Le partage croissant d’éléments entre marques automobiles, ce qui est finalement logique lorsque celles-ci appartiennent au même groupe, conduit à la multiplication des rappels lorsqu’un défaut est mis à jour. L’opération qu’Opel référence O3A découle de cette logique.

En effet, ce sont les Crossland X et Grandland X utilisant le 1.2 PureTech de PSA, que la marque allemande désigne seulement sous les appellations 1.2 ou 1.2 turbo selon qu’ils soient, ou non, turbocompressés, qui doivent repasser en atelier.

Plus précisément, il s’agit des exemplaires assemblés entre janvier 2017 et le 28 août 2018 qui sont ici touchés. Les types CE de ces autos sont, concernant le Crossland X, e4*2007/46*1194* suivi d’un nombre compris entre 00 et 04, et, pour le Grandland X, e4*2007/46*0597* suivi d’un nombre compris entre 00 et 04. Dans l’Hexagone, cela représente, précisément, 7 104 véhicules.

Le problème relevé consiste en une perte possible de l’assistance au freinage. Cette dernière serait due à un manque de lubrification de la pompe à vide, à cause d’une obstruction du filtre à huile causée par des particules provenant de la courroie de distribution. Rappelons, en effet, que celle-ci se trouve, sur ce moteur, dans le carter de lubrification.

Étonnamment, l’intervention prévue se limite à la mise à jour d’un logiciel, ce qui permettra un meilleur diagnostic du système d’assistance au freinage.