Rappel : au tour des Mercedes Classe A et Classe B

Les Classe A et Classe B faisaient partie des rares modèles Mercedes qui n’avaient pas été, ces derniers mois, rappelés pour un problème de conformité. Cet ‘’oubli’’ est désormais réparé et le défaut identifié paraît mettre directement en cause la sécurité des véhicules concernés.

En effet, le souci touche le boîtier de protection de la batterie haute tension. À ce titre, il ne concerne donc que les variantes hybrides rechargeables (250 e) de cette berline et de ce monospace. Ce boîtier reçoit un traitement anticorrosion qui pourrait ne pas être efficace durant toute la durée de vie de l’auto. En conséquence, si cet élément venait à se corroder, il pourrait ne plus être étanche. L’humidité pourrait alors pénétrer dans la batterie ce qui, à terme, empêcherait le véhicule de démarrer. Dans les cas les plus extrêmes, Mercedes n’exclut pas la possibilité d’un incendie.

Seule une petite série est concernée par cette opération qui consiste, si nécessaire, à remplacer le boîtier de la batterie. Ne sont ainsi concernés que les exemplaires produits entre les 27 mars et 14 août 2019. Dans l’Hexagone, cela ne touche que quelques centaines de véhicules, qui portent le type CE (case K de la carte grise) e1*2007/46*1829*07.

Codé 5490203, ce rappel prévoit que tous les possesseurs de ces A 250 e et B 250 e soient directement contactés par le constructeur.