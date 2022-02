Rappel : la série noire continue pour Tesla

Alerte de bouclage de ceinture de sécurité, dispositif de conduite semi-autonome, caméra de recul… En quelques mois, plusieurs centaines de milliers de Model 3 à travers le monde ont dû être contrôlées, voire modifiées.

Ce feuilleton se poursuit avec, cette fois-ci, un défaut touchant les airbags rideaux. Ces derniers peuvent, en effet, avoir été mal montés et risque de ne pas se déployer correctement en cas de choc. Comme le vaut la procédure de l’Union Européenne, ce défaut mettant en cause la sécurité impose à la marque de prendre contact directement avec les possesseurs des voitures mises en cause.

Les exemplaires rappelés ont été assemblés entre le 20 septembre et le 30 décembre 2020. Tesla ne précise pas la part de ceux-ci qui circulent en France, mais leur nombre se situerait entre 1 000 et 1 500. Tous ont été homologués sous les types CE, porté dans la case K de la carte grise, e4*2007/46*1293* suivi d’un nombre compris entre 13 et 17.

La plupart des propriétaires concernés ont déjà reçu un courrier les invitant à se rapprocher de leur atelier agréé afin de procéder à l’opération portant la référence SB-21-20-006. Les autres peuvent immédiatement savoir si leur Model 3 doit être inspectée en saisissant le numéro de série sur la page service.tesla.com/vin-recall-search.