Rappel : le Jeep Grand Cherokee, trop polluant

Une fois de plus, un constructeur se fait taper sur les doigts par les instances européennes pour cause de non-respect des normes anti-pollution en vigueur sur notre continent. Cette fois-ci, c’est Jeep, désormais intégré au géant Stellantis, qui vient de se voir ordonner de rappeler plusieurs milliers de véhicules afin de les mettre en conformité.

Encore une fois, ce sont des rejets d’oxydes d’azote (Nox) trop importants qui ont été mesurés dans certaines conditions d’utilisation.

Les véhicules incriminés sont des Grand Cherokee de la famille WK, c’est-à-dire la génération commercialisée en 2010 et dont la production a été stoppée il y a quelques mois. Sans préciser ni quand ont été assemblés les exemplaires mis en cause, ni combien d’entre eux sont à modifier, Jeep se contente de fournir les codes de réception CE (case K de la carte grise) de ces derniers. Si le type débute par WK J?JCF, sont concernés les Grand Cherokee dont il termine par C5LD2A, D5HD2A, D5LD2A, B5LD2A et B5HD2A. Si le type commence par WK J?KCM, sont rappelés les versions dont il se termine par E5HD2A, E5HD2S, E5LD2A, F5HD2A, F5HD2S et F5LD2A.

Au vu du peu d’informations fournies par le constructeur, et du manque de clarté de celles données, si vous n’avez pas encore été contacté par ce dernier, nous vous invitons à contacter le service relations clientèle, au 00800 0426 5337.