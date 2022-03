Rappel : les airbags de la Volkswagen Polo n’aiment pas le froid

Parmi les nombreux tests que subit une nouvelle voiture avant sa mise sur le marché, plusieurs d’entre eux se déroulent dans des conditions de températures extrêmes, qu’il s’agisse de chaud comme de froid. Le défaut qui affecte actuellement une série de Polo n’a pourtant pas été repéré durant ces mises à l’épreuve.

C’est l’airbag passager qui est ici en cause. Sur les exemplaires assemblés entre le 21 août 2020 et le 29 octobre de la même année, la découpe du couvercle de ce coussin gonflable n’est pas conforme. En cas de déploiement de ce dernier, ce couvercle peut venir frapper, et briser, le pare-brise avec, comme risque ultime, la projection de morceaux de verre qui viendraient abîmer cet airbag.

La potentialité que ce problème survienne dans l’Hexagone est toutefois extrêmement faible puisque les cas relevés ne l’ont été uniquement lorsque la température dans l’habitacle était inférieure à -15 °C.

Sous le code 70I4, Volkswagen France contacte toutefois tous les propriétaires de véhicules incriminés. Ces Polo portent le type CE (case K de la carte grise) e1*2007/46*1783*. Leur nombre n’a pas été communiqué par le constructeur mais il peut être estimé entre 2 000 et 3 500 véhicules.