Rappel : problème de boîte de vitesses sur les Kia Sorento et Carnival

Si le Sorento, un SUV familial concurrent des Audi Q5 et Mercedes GLC, rencontre un succès enviable dans notre pays, le Carnival, un rival du Renault Espace dont l’importation a été stoppée en 2014, n’a guère convaincu chez nous. Ce dernier poursuit toutefois toujours sa carrière en Asie et en Amérique du Nord. Il vient d’ailleurs d’être renouvelé il y a quelques mois.

Le rappel qui touche aujourd’hui ces deux véhicules ne concerne, dans l’Hexagone, que le Sorento. En effet, ce sont les exemplaires sortis de chaîne entre avril et juillet 2015, période où le Carnival n’était plus distribué officiellement en Europe de l’Ouest.

Le levier de boîte de vitesses des modèles homologués sur le type CE e4*2007/46*0894*01 peut, en effet, avoir été incorrectement assemblé, ce qui peut conduire le véhicule à se déplacer alors qu’il est censé être en mode Parking.

Kia n’a pas fourni de précisions quant au type d’intervention prévu et à la durée d’immobilisation que celle-ci engendrera. On peut toutefois estimer le nombre de Sorento touchés par cette défaillance entre 200 et 300 exemplaires en France. L’importateur contactera directement les possesseurs de ces véhicules, comme l’exige la législation européenne liée aux problèmes de sécurité.