Rappel : problème de filtre à carburant sur plus de 35 000 Hyundai Kona

Le Kona est une exception sur le marché. Les ingénieurs de Hyundai l’ont, en effet, doté de quatre types de motorisations : essence, diesel, hybride et 100 % électrique. Le rappel qui concerne aujourd’hui ce modèle, qui est connu sous le nom de Kauai au Portugal (dans ce pays, Kona fait référence à l’intimité féminine), ne touche toutefois assurément pas la dernière de ce quatuor. En effet, bien que la marque ne précise pas quelles sont les motorisations concernées par le rappel référencé 21D091, le fait que ce dernier touche le filtre à carburant évoque forcément la présence d’un bloc fonctionnant au pétrole sous le capot.

Plus précisément, ce filtre peut se désagréger partiellement au fil du temps et ainsi endommager la pompa haute pression. Les autorités européennes considérant que cette défaillance peut entraîner l’arrêt du moteur alors que le véhicule circule, elles ont imposé à Hyundai de prendre contact directement avec les propriétaires des véhicules concernés, afin que ceux-ci prennent, sans tarder, rendez-vous chez leur concessionnaire.

À l’échelle mondiale, ce sont, précisément, 35 571 Kona/Kauai, assemblés entre le 29 mars 2018 et le 8 octobre 2021, qui doivent ainsi passer en atelier. Si la marque n’a pas non plus donné d’éléments précis concernant l’intervention, il est facile d’imaginer que les filtres à carburant seront remplacés sur l’ensemble de ces véhicules, mais également que l’absence de dommages à la pompe haute pression sera vérifiée.