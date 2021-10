Rappel : problème de freinage pour les Volkswagen Arteon et Passat

Un petit défaut peut avoir de grandes conséquences. Ainsi, sur les Volkswagen Arteon et Passat assemblées entre le 15 novembre 2019 et le 12 mai 2021, le constructeur a détecté que la tige de poussée et d’actionnement peut ne pas être correctement vissée sur le booster de freinage. En cas de désolidarisation de cette tige, ce booster ne serait alors plus relié mécaniquement à la pédale de frein. Le seul moyen de stopper la voiture serait alors d’activer la commande de freinage d’urgence pilotée par la commande électrique du frein de parking. Une manipulation que sans doute peu de conducteurs savent effectuer. Le risque d’accident n’est donc pas négligeable.

Volkswagen organise donc actuellement le rappel des modèles concernés, qui portent les types de réception CE e1*2007/46*1725* et e1*2007/116*0307* (case K de votre carte grise). En France, ce sont environ 6 000 véhicules qui sont concernés par ce rappel.

Loin d’être limitée à notre pays, cette opération est également lancée en Allemagne, Bulgarie, Irlande, Roumanie, Slovénie et Suède. Si vous êtes le propriétaire d’une Arteon ou d’une Passat importée depuis l’une de ces contrées, vous devriez donc également avoir rapidement des nouvelles du constructeur.

Toutefois, vu la gravité de cette défaillance, nous vous conseillons de prendre rapidement contact avec votre concessionnaire ou directement avec le service client de Volkswagen France, joignable au 09 69 36 86 41, en mentionnant le code rappel 47R3.