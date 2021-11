Rappel : turbos défaillants sur les Volvo XC60 et XC90

Une défaillance du turbocompresseur de certaines motorisations Diesel des Volvo XC60 et XC90 vient d’être identifiée. Celle-ci peut entrainer la détérioration d’autres pièces du moteur et entraîner un arrêt brutal du véhicule. Au total, ce sont environ 3 000 XC60 qui sont concernés par ce rappel dans l’Hexagone, mais moins de 200 XC90, cet imposant modèle ne rencontrant qu’un faible succès chez nous.

Tous les véhicules potentiellement touchés ont été assemblés en 2020, le constructeur suédois ne donnant pas d’information précise quant aux dates de production concernées. Les véhicules impliqués portent les numéros de série compris entre 0410122 et 0468133 en ce qui concerne le XC60, et entre 0530179 et 0556498 pour le XC90. Une information à vérifier sur la carte grise de votre SUV Volvo (case E) car une partie de ces véhicules n’a été livré que cette année.

L’importateur français de la marque prend actuellement contact directement avec ses clients afin de leur demander de prendre rapidement attache avec leur concessionnaire. Vous pouvez également contacter directement ce dernier ou le service relations clientèle de Volvo France (01 76 40 15 26) en stipulant que vous faites référence au rappel R10098.