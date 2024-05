Réflexions autour de Karl Schlör

Les recherches sur l’aérodynamique occupent une poignée d’ingénieurs allemands au cours des années 1920 et 1930. Comme nous l’avons déjà évoqué ici, le musée Audi consacre depuis plusieurs mois une magnifique exposition à ce phénomène avant-gardiste qui ne s'est appliqué à la grande série que beaucoup plus tard, pas avant les années 1950.

En marge de cette formidable rétrospective, des conférences sont organisées au sein même du musée. Une passionnante étude a été présentée le 18 avril par deux spécialistes reconnus, Gerhard Wickern et hans-Dieter Görg, sur l’œuvre d’un créateur très peu connu qui compte pourtant parmi les plus radicaux et les plus visionnaires.

Dans les années 1930, Karl Schlör était l’un des animateurs de l’organisme AVA (Aerodynamische Versuchs-Anstalt), ce qui peut se traduire par « Institut pour la recherche sur l’aérodynamique ». Cet organisme avait élu domicile à Göttingen, superbe ville de Basse-Saxe qui abrite également un centre universitaire réputé. En 1939, Karl Schlör est âgé de seulement 28 ans.

Il se fait remarquer au Salon de Berlin 1939 en présentant une forme extraordinaire sur la base d’un châssis Mercedes-Benz 170 H (W28). Elle présente des cotes extérieures surprenantes avec une longueur de seulement 433,8 cm, mais une largeur inhabituelle de 210 cm.

Le moteur étant placé en porte-à-faux à l’arrière - comme sur la voiture de série - cela permet ici de réorganiser avec beaucoup de liberté l’espace habitable. Le poste de pilotage central est avancé au maximum afin de libérer trois rangées de sièges alignées entre les axes de roues avant et arrière.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

La carrosserie a la forme d’un gros galet sans la moindre aspérité, un volume monolithique aux galbes souples et harmonieux avec une partie arrière effilée et une face avant très compactée.

Les vitres sont affleurantes et bombées et les roues sont soigneusement carénées. Bien sûr, comme il se doit sur ce genre d’exercice théorique, aucune décoration intempestive n’est tolérée.

Le passage en soufflerie révèle des performances aérodynamiques extraordinaires avec un coefficient de traînée (Cx) de seulement 0,186, ce qui est proprement exceptionnel !

Cette voiture est baptisée « Schlörwagen » ou encore « l’œuf de Göttingen » en raison de sa silhouette. Le prototype original ayant été détruit, une maquette grandeur nature a été réalisée. C’est elle que l’on peut voir à Ingolstadt.