Renault a lancé le rappel de 35 000 Master

Si Renault compte parmi les acteurs européens les plus importants du marché du véhicule utilitaire, c’est parce que la marque propose une gamme des plus larges. Même si, après l’échec de l’Alaskan, le Losange n’a plus proposé de pick-up, son offre se décline néanmoins en plusieurs centaines de versions, basées sur 3 modèles.

Le plus populaire d’entre eux est aussi le plus compact, puisqu’il s’agit du Kangoo. Au-dessus, on trouve le Trafic, un fourgon de gabarit moyen. Mais celui qui offre le plus de variantes, puisqu’il se décline, notamment, en fourgon, châssis cabine, plancher cabine, benne et plateau, c’est l’imposant Master, remplacé il y a quelques mois.

Proximité dangereuse

Le rappel que nous évoquons ici, qui est identifiable à la référence 0EC1, concerne néanmoins la précédente, c’est-à-dire la troisième génération, du Master. La carrière particulièrement longue de cet utilitaire, puisqu’elle a couru de 2010 à 2024, fait que de nombreux millésimes sont concernés par cette opération.

Renault précise, en effet, que doivent repasser en atelier, et pour le seul marché français, 35 039 exemplaires dont les dates de fabrication sont comprises entre le 23 septembre 2014 et le 27 septembre 2023. Sur ces véhicules, il a été constaté que la conduite d’alimentation en gasoil a été positionnée de façon trop proche d’un faisceau électrique. Le contact répété entre ces deux éléments peut conduire à une détérioration du premier, ce qui peut provoquer une fuite de carburant.

Les techniciens du réseau sont donc chargés de contrôler l’état de cette conduite et de poser, si elle est impeccable, un écarteur de façon à supprimer les frottements. Dans le cas où la durit serait abîmée, elle sera remplacée préalablement à la pose de cet écarteur. Au total, l’intervention durera de 10 à 35 minutes.