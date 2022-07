EN BREF Fourgon Nouveau nom À partir de 66 000 TTC

Quoi de neuf sur le nouveau Master électrique ? Euh… pas grand-chose à dire vrai. Ce n’est même pas une nouveauté, à peine une mise à jour. Son nouveau nom ne trompe personne : c’est en fait un Renault Master ZE renommé avec une nouvelle batterie. Ce Master 2022 nage même en plein anachronisme. Il s’appelle Renault Master E-Tech Electric, c’est écrit à l’arrière du grand fourgon signé Renault. Mais sur le tableau de bord, il est encore écrit… ZE. Tout est à l’avenant. Le tableau de bord, les commandes, les équipements sont ceux du Master ZE. Et tout cela fait finalement un peu dater, ne correspondant plus aux critères actuels. Le décalage est immense, et l’on mesure au passage la rapidité avec laquelle les véhicules utilitaires électriques ont évolué. Le contraste est encore plus fort lorsque l’on descend d’un véhicule électrique vraiment d’aujourd’hui, comme ce fut le cas lors de cet essai du Master effectué juste après celui du nouveau Kangoo Van Electric… Tout semble alors anachronique sur ce Master : les cadrans apportant un minimum d’informations, l’écran sur la console centrale un brin désuet ou l’absence de mode de régénération, seuls le freinage et la décélération classique permettant sur ce Master de récupérer de l’énergie.

200 kilomètres d'autonomie annoncés

De nouveau sur ce Master E-Tech Electric, il n’y a donc que la batterie. Elle affiche une capacité de 52 kWh et apporte une autonomie autour des 200 kilomètres en cycle WLTP. Pas de changement côté puissance par rapport à l’ancienne version, le moteur est le même et développe toujours 57 kW soit environ 76 chevaux, et un couple de 225 Nm. Deux chargeurs sont proposés au choix. Le premier est un 7,4 kW monophasé, le second un chargeur 22 kW courant continu. Le premier est fait pour les recharges domestiques. Il faudra une dizaine d’heures pour « faire le plein » sur une prise de courant classique. Via une Wallbox 7,4 kW, la batterie sera rechargée à 80 % en 5 heures. Quant au chargeur 22 kW DC, il permet de récupérer 50 kilomètres en 45 minutes sur une borne publique.

De 8 à 15 m³ de volume utile

Ce Master E-Tech Electric conserve ses qualités utilitaires, sans changements par rapport aux versions thermiques. Quatre fourgons sont proposés, déclinés autour de trois longueurs (L1, L2, L3) et deux hauteurs (H1et H2). Ces dimensions apportent des volumes utiles allant de 8 m³ pour le petit L1H1 à 15 m³ pour le grand L3H2. Deux PTAC sont également au menu, 3,1 t. et 3,5 tonnes en attendant une prochaine version lourde de 3,8 tonnes. Le Master est également proposé en châssis et plancher-cabine, en L2 et L3, permettant de multiples transformations pour accueillir un plateau, une benne ou une caisse grand volume acceptant alors jusqu’à 20 m³. L’offre Master Electric est donc élargie et passe aujourd’hui à 15 versions contre 6 auparavant.