Renault Grand Kangoo (2023) : c'est lui le vrai nouvel Espace ! - En direct du salon de Munich 2023

En 1997, le Kangoo de première génération a fait son entrée, devenant rapidement le ludospace préféré des Français. En 2007, la deuxième génération fait son entrée et a presque créé la catégorie des ludospaces électriques, avec le premier Kangoo Z.E. intronisé en 2011.

Très vieillissant, le Kangoo 2 est enfin remplacé en 2021, par un modèle bien plus en phase avec les attentes du public. Modernisé, mieux équipé, plus confortable, plus agréable à conduire, il fallait bien cela pour contrer les rivaux Peugeot Rifter, Citroën Berlingo ou autres Opel Combo Life ou Volkswagen Caddy Life...

Ayant toujours existé en version courte et en version longue, c'est fort logiquement que la troisième génération subit elle aussi une crise de croissance. Et c'est aujourd'hui, au salon de Munich, que le "Grand Kangoo 3" est enfin dévoilé.

Et l'on a affaire ici à ce que l'on appelle communément un "beau bébé". En effet, en s'allongeant de 43 cm (oui, 43 cm...), le Grand Kangoo culmine désormais à 4,91 m, contre 4,68 m pour le Grand Kangoo précédent. C'est aussi plus grand que le nouvel Espace et même, que l'Espace d'ancienne génération.

7 places et jusqu'à 3 750 litres de coffre

Cela permet de caser une troisième rangée de sièges, et d'accueillir jusqu'à 7 personnes. Mais on peut aussi configurer les sièges en 3 rangées de 2, soit 6 places.

Le volume de coffre est annoncé pour 500 litres en configuration 7 places, ce qui laisse déjà un bel espace lorsque tous les passagers sont assis. En 5 places, on peut monter jusqu'à 1 340 litres, ce qui est un volume record. Et ce dernier grimpe jusqu'à 3 750 litres lorsque les sièges arrière sont retirés et le siège passager rabattu en tablette vers l'avant (mais c'est une option).

À noter que tous les sièges arrière sont rabattables en tablette, ou en portefeuille, extractibles, et coulissants tandis que la longueur maximale de chargement atteint les 3,11 m lorsque le siège passager est rabattu. Chaque siège pèse tout de même 24 kg... Et devra trouver une place de stockage lorsqu'il sera enlevé.

En série, on trouve un hayon pour ouvrir le coffre, mais on peut aussi décider d'opter pour deux portes battantes vitrées, en 2/3-1/3, qui permettent d'ouvrir l'espace dédié aux bagages, même en cas de faible hauteur de parking. Et les passagers, eux, accèdent aux places arrière via des portes latérales coulissantes de 83 cm de large, soit 18 cm de plus que le Kangoo court. L'accès au rang 3 est facilité par des sièges de 2e rangée basculant largement.

Deux moteurs thermiques et un électrique

Le Grand Kangoo est disponible en version thermique, avec le 1.3 TCe 130 ch en boîte manuelle 6 rapports ou EDC 7 rapports (double embrayage), ou le diesel 1.5 dCi 95 ch, en BVM 6. Il faut donc l'impasse sur les TCe 100 et dCi 75 et 115. Ces deux moteurs sont évoqués par Renault en 2 lignes. Mais un troisième moteur bénéficie d'une communication bien plus détaillée : le moteur électrique (quelle surprise !).

Il s'agit du même bloc électrique que celui du modèle court. On a donc affaire à un moteur de 90 kW, soit 122 ch (et 245 Nm de couple), qui tire son énergie d'une batterie de 45 kWh utiles.

L'autonomie est de 20 km inférieure à celle du petit Kangoo, puisqu'elle culmine à 265 km, au lieu de 285. Un mode Eco bride la puissance à 56 kW, soit 76 ch, et la vitesse maxi à 110 km/h au lieu de 135.

Renault propose aussi 2 types de recharge sur le Grand Kangoo, comme sur le court. Mais si le court peut parfois se contenter de 11 kW en alternatif, le grand offre au minimum 22 kW. On a donc le choix entre 22 kW en AC, et pas de charge rapide, ou bien 22 kW en AC et 80 kW en courant continu DC. Avec pour le premier la possibilité de récupérer de 15 % à 80 % de batterie en 2h40, et pour le second la possibilité de récupérer "170 km en 27 minutes". Pas très comparable avec les chiffres des concurrents, qui communiquent plutôt sur un chiffre en minutes pour passer de 10 à 80 %.

Un habitacle modernisé

Sur le stand, on constate en tout cas que le Grand Kangoo bénéficie de la même planche de bord que le court, ce qui n'est pas une surprise, et qu'elle est tout aussi bien finie, et bien assemblée pour la catégorie. Les matériaux sont tous durs, mais présentent bien. On n'est plus dans de l'utilitaire mais bien à bord d'une vraie voiture civile.

La batterie étant située plus à l'arrière du châssis que sur le modèle court, on retrouve une banquette de 2e rangée située à hauteur plus basse, et des caves de rangement sous les pieds des passagers.

La gamme de finition débutera avec l'Authentique, puis en milieu de gamme on retrouve la finition Equilibre, puis enfin la Techno. La liste des équipements n'est pas communiquée mais on peut raisonnablement penser qu'elle se calquera sur celle du modèle court.

Les prix ne sont pas encore communiqués non plus.

L'instant Caradisiac : voilà le vrai nouvel Espace !

Quand on compare les prestations et les caractéristiques d'habitabilité et de volume du nouvel Espace, et de ce Grand Kangoo, on ne peut s'empêcher de penser que le vrai nouvel Espace, c'est bien lui ! Sièges individuels, tous coulissants, tous extractibles, volume record, modularité poussée. Bah oui, avant, le Renault Espace, c'était ça. Et ce Grand Kangoo pourrait bien venir récupérer les déçus de la toute dernière géénration, qui est un SUV finalement peu habitable à côté de ce transport de troupe.