Disparue depuis près de six ans, une Chevrolet Corvette Grand Sport vient littéralement de refaire surface aux États-Unis. Oui, plutôt que de prendre la poussière dans un garage, cette sportive américaine avait élu domicile au fond d’une rivière de Géorgie.

Déclarée volée en décembre 2020 à Waynesboro, cette version de la sportive se distinguait par sa livrée bicolore mêlant noir et bleu. Détail amusant, c’est un plongeur de l’association Rapid Compassion Collective qui l’a découverte par hasard lors d’une exploration. Les photos partagées par le compte exploringwithbug sur le réseau social Instagram révèlent un véhicule étonnamment bien conservé malgré son séjour prolongé sous l’eau.

Transformée en aquarium

Recouvert de boue, le coupé de la firme américaine possède toujours son covering et même l’autocollant présent sur son pare-brise au moment du vol. En revanche, les optiques sont partiellement remplies d’eau tandis que l’habitacle a été sans surprise entièrement endommagé. De son côté, l’électronique n’a aucune chance de connecter quoi que ce soit. Bref, si les éléments de la carrosserie semblent récupérables, un retour sur route est improbable.