Quelle voiture mérite d'être élue sportive de l'année 2023 ?

Il s’agit là d’une vieille tradition dans la presse automobile française. Depuis la toute première édition de l’élection de la sportive de l’année organisée en 1982 par le magazine Échappement (qui a sacré à l’époque la Ford Escort RS 1600i), l’idée de rassembler toutes les nouveautés sportives les plus amusantes et attrayantes pour élire le meilleur modèle de l’année s’impose comme un passage obligé pour ceux qui aiment débattre et parfois un peu s’emporter en parlant de « bagnoles ».

Certes, l’évolution des normes européennes et du malus écologique français n’aide pas à entretenir la flamme des fameux « passionnés » qui ne considèrent pas l’automobile comme un simple outil de déplacement à vocation utilitaire. Mais il reste une communauté coriace d’amateurs de voitures aux sensations de conduite savoureuses, qui s’exprime d’ailleurs régulièrement dans la colonne des commentaires de Caradisiac.

Voilà pourquoi Caradisiac a décidé de se glisser pami le jury de l’élection de la sportive de l’année du Magazine Motorsport, qui se tient chaque année sur le circuit de Magny-Cours et sur les routes environnantes. Alors qu’Échappement se focalise généralement sur les autos les plus accessibles, Motorsport couvre depuis 2015 tous les genres de sportives de la petite GTI jusqu’aux supercars les plus élitistes. Avec à la clé un palmarès très varié : la Toyota Yaris GR sacrée en 2020, la Lamborghini Huracan STO en 2021 et l’Alpine A110 S en 2022.

Pour cette édition 2023, on comptait huit machines parmi les autos sélectionnées par la rédaction de Motorsport pour être testées sur route et circuit en compagnie d’un jury formé de journalistes, de gentlemen drivers et de fins amateurs de ces autos qui font rêver tout le monde : la Honda Civic Type R de 329 chevaux (essayée dans Caradisiac par Soheil Ayari), la Porsche 911 GT3 RS de 525 chevaux (également essayée par nos soins), la toute dernière Chevrolet Corvette Z06 de 645 chevaux, l’Alpine A110 R de 300 chevaux qui a fait le bonheur de la rédaction de Caradisiac, la BMW M2 de 460 chevaux mise en glisse par Soheil et sa grande sœur la M3 CS de 550 chevaux ainsi que l’Audi R8 GT de 620 chevaux. La très intrigante KTM X-Bow GT-XR de 500 chevaux avait également été retenue, conduite sur route et chronométrée sur circuit quelques jours avant l’élection, mais un problème de logistique l’a hélas empêchée d’être présente pendant les deux journées de la phase finale de l’élection.

Vous pouvez voter pour votre sportive préférée

En attendant de connaître tous les résultats de cette édition 2023 de l’élection de la sportive de l’année, les internautes peuvent eux aussi voter pour le prix du public jusqu'au 17 novembre en désignant leur sportive préférée parmi cette liste. Rendez-vous le moins prochain dans Caradisiac pour tout savoir de cet exercice ô combien difficile où il faut choisir entre des autos toutes plus valeureuses les unes que les autres. Avec, ici encore, des budgets et des profils très différents d’une voiture à l’autre…