C'est la fin, le tour dernier refrain, pour le V10 atmosphérique qui exerçait en position centrale arrière depuis plus de 12 ans entre les essieux des Audi R8 et Lamborghini Huracan.

dailymotion Présentation - Audi R8 GT RWD : le dernier jour de l'atmo

Entre le malus, la fiscalité et la crise des carburants, proposer aujourd’hui, en France, une supercar équipée d'un moteur V10 atmosphérique relève du miracle ou de la folie. D’autant plus chez un constructeur comme Audi dont le business premier est la voiture premium. L’Audi R8 approche de la fin de sa carrière et deviendra en 2023 une voiture 100 % électrique.

Mais avant de partir, Audi a voulu célébrer l’évènement avec une dernière édition qui met à l’honneur ce qui fait l’âme de cette voiture : son V10 atmosphérique. Voici la R8 GT RWD. Vraisemblablement la version la plus radicale de la R8 avec 620 ch envoyés directement aux roues arrière. Au total 333 exemplaires seront commercialisés dont seulement 26 en France.

Cette inédite variante GT RWD a une vocation plutôt extrême car elle propose le même niveau de puissance que la Performance Quattro. Le V10 de 5,2 litres culmine à 620 chevaux, avec un couple limité à 565 Nm (contre 580 Nm sur la Performance quattro), mais ici tout est envoyé sur le train arrière.

La R8 subit également une petite cure d'amincissement. Les nouvelles jantes de 20 pouces forgées, une suspension réglable manuellement (en atelier) et des freins carbone-céramique ont permis de gagner une vingtaine de kilos par rapport à l'Audi R8 RWD Performance normale. Soit un poids à vide d’environ 1 600 kg.

Toutes ces petites évolutions profitent à son efficacité sur circuit car outre les suspensions réglables, la R8 GT RWD reçoit en option des Michelin Pilot Sport Cup 2 au profil semi-slick et une barre antiroulis en matériaux allégés. Le 0 à 100 km/h s'expédie en 3,4 secondes, le 0 à 200 km/h en 10,1 secondes et la vitesse de pointe atteint 320 km/h.

La boîte de vitesses à double embrayage compte toujours sept rapports, mais elle a été recalibrée. Elle dispose d’une nouvelle fonctionnalité baptisée Torque Rear traduisez « couple arrière » réglable sur sept niveaux pour autoriser plus ou moins de dérive du train arrière en fonction de vos talents de pilote.

L'intérieur reçoit un habillage spécifique qui combine le rouge et le noir. Cela concerne les ceintures, les tapis de sol et les sièges baquets (en option) pensés avant tout pour le maintien plutôt que le confort. Enfin, une sono Bang & Olufsen 3D complète la liste d'options. Une plaque numérotée en carbone placée au milieu du sélecteur de vitesses signe l’exclusivité.

La R8 s'éteindra définitivement avant la fin de l'année 2024 emportant avec elle le fabuleux V10 qui nous a tant fait frissonner. Le tarif est tout aussi exclusif avec un prix de départ de 245 000 € auquel il faut ajouter un malus de 40 000 € cette année, et 50 000 € dès 2023.