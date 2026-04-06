Salon Auto Mobil Paris : Pour que le grand saut vers l’électrique ne soit plus un saut dans l’inconnu

Au sein de la Foire de Paris, le Pavillon 7 de Paris Expo s’impose comme le carrefour incontournable de la transition énergétique.

Un lieu hybride entre le salon d’apparat et le showroom pédagogique, ce rendez-vous printanier permet de s’informer, de comparer et même d’acheter son véhicule électrique, thermique, neuf ou d’occase.

Un showroom XXL pour s’informer, comparer et essayer

Cet espace de 3 000 m², réuni plusieurs grands acteurs de l’automobile. Le visiteur peut y confronter les propositions de constructeurs européens comme Renault (Twingo, Clio) et Dacia (Spring Sandero, Jogger, Bigster, Duster). Les spécialistes chinois de l’électrique, comme Leaopmotor (T03, B10) ou BYD (Atto 2 Dm-i et l’Atto 3 Evo) proposerons également de découvrir leurs modèles. Quant à l’américain Tesla, pour sa première apparition sur ce salon, proposera à l’essai quatre véhicules équipés du système Full Self-Driving (FSD), un dispositif de conduite autonome inédit en Europe.

En tout, il sera possible de conduire, dans des conditions de roulage réel une quarantaine de voitures exposées lors de ce salon. Le salon offre l’opportunité rare de comparer « en dynamique » les modèles présentés. De quoi découvrir l’agrément de conduite électrique sur une piste réel et non sur une fiche technique.

Des voitures d’exception et d’occasion

En collaboration avec Moteur & Sens, cinq véhicules d’exception – Lamborghini, Ferrari, Aston Martin et McLaren – seront présentés et disponibles à la vente.

À l’heure où 63 % Français privilégient l’occasion Renew, label dédié aux véhicules d’occasion reconditionnés du groupe Renault, proposera à la vente une sélection de véhicules d’occasion reconditionnés.

Briser le tabou de la borne de recharge

Pour lever l’angoisse liée à la recharge, l’espace pédagogique Electric Box, animé par les experts de l’Avere-France, vous permettra d’apprendre à utiliser une borne, à comprendre le branchement et à démystifier la gestion de l’autonomie. De quoi transformer une appréhension technique en un réflexe aussi simple que de charger son smartphone

S’initier aux mobilités douces pour compléter l’usage

Parce que l’automobile s’articule désormais avec d’autres modes de transport, le salon fait la part belle aux mobilités douces. Un partenariat avec Two Roule, des parcours d’essais pédagogiques, des simulateurs et des ateliers ludiques permettent de s’initier à ces nouveaux engins en toute sécurité avant de franchir le pas.

En mêlant habilement pédagogie et essais dynamiques, le format hybride d’Auto Mobil Paris permet de lever de nombreuses réticences et de rassurer les conducteurs dans leur transition électrique.