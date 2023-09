Salon de Munich 2023 : l'équipe Caradisiac sur le pont !

L'IAA (pour Internationale Automobil-Ausstellung) est l'un des plus grands salons automobiles du monde. Organisé à Francfort de 1951 à 2019, il a migré à Munich (Bavière) en 2021 mais n'en reste pas moins l'un des évènements les plus attendus par les passionnés, en alternance un an sur deux avec le Mondial de l'Automobile de Paris.

Si les Coréens, Japonais, et toutes les marques de l'empire Stellantis (Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Jeep, et Peugeot, entre autres) ont déclaré forfait (hormis Opel), les groupes Allemands qui ont brillé par leur absence au salon Français en 2022 sont présents au centre d'exposition Messe München, en l'occurrence BMW, Mercedes-Benz et Volkswagen. Et côté Français, Renault fait le déplacement.

Bien décidés à investir le marché Européen, les constructeurs chinois sont également de la partie, notamment BYD, Dongfeng, Leapmotor et MG Motor, pour ne citer que les plus réputés, tandis que Tesla et Lucid Air ont traversé l'Atlantique pour leur faire face.

De fait, les nouveautés seront nombreuses, et Caradisiac vous a prévu plus de cinquante articles, assortis de vidéos pour la grande majorité. Sous la houlette du rédacteur en chef qui orchestra leur ballet dans les allées du centre des expositions et dans les rues de Munich où des autos sont également exposées, six reporteurs et trois cadreurs/monteurs vous livreront, dès aujourd'hui, les premières informations et images de ce salon qui s'annonce riche en émotions !