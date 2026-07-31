Savez-vous combien nous sommes à jeter nos mégots par la fenêtre de la voiture ?

Le pays est actuellement en proie à des incendies monstres, dévastateurs pour la faune et la flore et obligeant des milliers de personnes à évacuer leur lieu de vacances ou leur maison. Une telle catastrophe devrait nous faire réagir, d’autant que de nombreux de ces sinistres sont de notre fait, même si c’est involontaire.

Les fumeurs vont-ils modifier leurs habitudes ? La dernière étude de la Fondation Vinci Autoroutes indique que « 87 % des Français identifient le jet de mégot comme un risque majeur de déclencher un incendie ».

Voici un chiffre encourageant, qui cache pourtant une réalité bien plus inquiétante puisque « près d’un fumeur sur cinq (17 %) reconnaît encore jeter son mégot par la fenêtre de sa voiture, et parmi eux, plus d’un tiers ne considère pas cela dangereux. » Visiblement, le travail de sensibilisation n'est pas terminé...

Equipez-vous d'un cendrier

Pour rappel, fumer en voiture n’est pas interdit, hormis si une personne mineure se trouve à bord. À noter toutefois que les cendriers ont disparu de nos autos, sans que cela ne devienne une excuse pour jeter ses cigarettes par la fenêtre. Pour faire face aux feux de forêt, l’idée de leur réintroduction a été évoquée par le passé, mais sans succès puisque la lutte contre le tabagisme prévaut.

En revanche, certains constructeurs proposent toujours des kits fumeurs. Autrement, une recherche de quelques minutes sur Internet suffit pour trouver ce type d’accessoire qui vient se glisser dans un porte-gobelet.