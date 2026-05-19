Les voitures neuves vendues deviendront en toute logique des voitures d’occasion. Afin d’englober au mieux cette « chaîne alimentaire », et notamment les retours de leasing de plus en plus nombreux, BYD lance son label occasion BYD Certified.

Pour bénéficier de ce label, les modèles doivent « être âgés de moins de six ans, avoir parcouru moins de 150 000 km et présenter un historique d’entretien complet, sans incidents significatifs ni litiges en cours. » Ce n’est pas tout puisque les exemplaires doivent avoir été entretenus et réparés dans le réseau avec des pièces d’origine, passer un test de contrôle avec cent points de vérification (éclairage, habitacle, châssis, électronique…) et surtout obtenir un score de SOH (état de santé de la batterie) de 90 % au minimum.

Jusqu’à 250 000 km pour la batterie

Une fois tous ces critères validés, les modèles certifiés bénéficient d’une garantie constructeur de 6 ans ou 150 000 km, de 8 ans ou 250 000 km pour la batterie et de 8 ans et 150 000 km pour l’unité d’entraînement. Enfin, une assistance européenne et les services connectés sont prévus pendant deux ans. BYD compte aujourd’hui un réseau comprenant plus de 100 sites opérationnels, un chiffre qui doit doubler d’ici la fin de l’année.

L’été dernier, Tesla a également lancé son « Occasion Certifiée » comprenant cent points de contrôle, des modèles ayant parcouru moins de 150 000 km ainsi que la garantie standard (8 ans et 160 000/192 000/240 000 km selon les modèles). En revanche, la firme américaine ne communique pas le SOH de la batterie et invite le futur propriétaire à le faire. Dans le cadre d’un essai d’une Model 3 d’occasion (de 2020 et 110 000 km), nous avions obtenu, via une méthode bien précise, le score de 86 %.